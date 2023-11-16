МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. США поставляют на Украину не только новое, но и подержанное оружие — это приносит им большие прибыли, хотя и вызывает бессильный гнев украинского лидера Владимира Зеленского, пишет китайское издание Sohu. Денег на всех не хватит. Кем пожертвуют ради членства Украины в ЕС

Начало израильско-палестинского конфликта вынудило США сместить градус поддержки на Ближний Восток, а объемы помощи Украине сократить. Так, недавно США заявили о поставке Киеву 60 зенитно-ракетных комплексов, которые уже многократно были отремонтированы и перепроданы.

По данным источников издания, партию самоходных установок Gepard Вашингтон закупил у Иордании, которая, в свою очередь, 10 лет назад приобрела их у Нидерландов за 21 миллион евро. После ремонта иорданцы перепродали ЗРК американцам уже за 110 миллиардов евро.

Условия обязательной починки старой техники были прописаны в контракте, однако ранее проданные Иорданией Украине и Армении "восстановленные" ЗРК особой роли на поле боя не сыграли. На сей раз результаты вряд ли окажутся лучше.

Как видно, от бизнес-сделки выиграли лишь Амман и Вашингтон — одни получили 89 миллионов евро чистой прибыли, другие заработали моральный капитал на посредничестве и сохранили новое оружие для себя. В дураках оказался лишь Зеленский, которому в очередной раз подсунули бывшую в употреблении технику, но открыто критиковать американцев он не осмеливается.

Подобным образом ведут себя и другие страны — откликаясь на призыв США помочь Киеву, Германия и Франция передали украинской стороне залежалый хлам, очистив свои склады. При этом деньги за помощь они брать не забывают. Недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил о пересчете стоимости военных поставок для Украины, и оказалось, что она выросла вдвое — с 1,7 до 3,6 миллиардов евро. Так произошло, поскольку старую технику посчитали по цене новой.

Таким образом, Запад помогает Украине вовсе не безвозмездно: дает кредиты по завышенным ценам, вдобавок подсовывая вместо новой техники то, что самим уже не нужно. С учетом того, что украинская тема отходит на второй план в западном дискурсе, самое разумное для Киева — не "воевать до последнего солдата", а максимально быстро заключить мир с Россией, делает вывод издание.

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