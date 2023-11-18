МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Чаще всего в России подделывают рубли, доллары США и евро, рассказал агентству "Прайм" финансист Лазарь Бадалов. "Гознак" раскрыл защитные свойства новых купюр 1000 и 5000 рублей

Количество фальшивых иностранных банкнот в России, согласно данным ЦБ, невелико. В среднем ежеквартально выявляют по 300-400 штук разного достоинства. Среди них преобладают доллары США и евро, валюты других стран выявляют в единичных экземплярах.

"Например, в первом квартале этого года обнаружили по одной поддельной банкноте китайского юаня, шведской кроны и украинской гривны. А по итогам второго и третьего кварталов — всего четыре юаня и один дирхам ОАЭ", — говорит Бадалов.

Он объясняет такую статистику предпочтениями россиян — какую валюту больше используют, такую и подделывают мошенники.

Исходя из этой логики, в России чаще подделывают рубли, чем иностранную валюту. Эту тенденцию подтверждает статистика правоохранительных органов и Центробанка.

Согласно ей, ежегодно в России выявляются тысячи поддельных рублей, а общая сумма фальшивок исчисляется миллионами. Чаще всего подделывают купюры достоинством одна тысяча и 5 тысяч рублей.

"Многое зависит от качества поддельной банкноты и предпочтений фальшивомонетчиков, которые стараются подделывать деньги, пользующиеся популярностью у населения", — пояснил Бадалов.

При этом количество фальшивок сокращается, что связано с усилением защиты рублей и снижением спроса на наличную валюту в последние пару лет, заключил он.