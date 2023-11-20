МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Компаниям, ведущим внешнеэкономическую деятельность, необходимы валютные кредиты, в особенности в юанях. Граждане такие займы пока не оценили, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов. ВТБ повысил ставки по вкладам в юанях

Юань — одна из валют, призванных заменить для россиян доллар в международных расчетах. Начиная с января 2023 года, российские банки активно раздают юаневые кредиты. Так, в Альфа-банке их объем вырос почти в 1,8 раза, в Росбанке — более чем в два раза, в Сбербанке — более чем в десять раз.

Однако они востребованы прежде всего у компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность. "Перед таким бизнесом всегда стоит дилемма: взять рублевый кредит и на него потом купить валюту для расчетов с зарубежными партнерами или сразу оформить кредит в валюте. В первом случае существует внутристрановой риск, во втором — риск девальвации рубля, когда придется отдавать гораздо больше", — объясняет эксперт.

Сегодня на фоне резкого повышения ключевой ставки рублевые кредиты тоже стали дороже. Для многих компаний они уже перестают быть комфортными. Если Банк России в этом году еще раз повысит ставку, кредитование в рублях станет нерентабельным. Это толкает бизнес к валютным — а именно, юаневым кредитам.

Они выгодны по двум причинам. Во-первых, доля Китая в российском импорте сегодня приближается к 40 процентам. "С этой точки зрения интерес к китайской валюте со стороны российского бизнеса вполне естественен", — полагает финансист. Учатся у русских. Китай придумал противоядие от санкций Запада

Во-вторых, Россия и Китай оказались инфраструктурно и законодательно готовы к взаимным расчетам в валюте. По мнению Кузнецова, российским банкам гораздо проще и дешевле фондироваться и осуществлять переводы в юанях, чем в иной валюте.

Среди граждан такие кредиты пока еще не получили распространение. Хотя россияне активно используют юань как средство валютного сбережения. "Но, может быть, оно и к лучшему. Все помнят, как обожглись ипотечные заемщики на валютной ипотеке. Повторения нам не нужно, тем более в такое непростое время", — резюмировал экономист.