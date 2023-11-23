МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Основное укрепление рубля уже состоялось, но нельзя исключать его движение в сторону 85 и даже к 82-83 за доллар. Однако начинают работать факторы, которые будут препятствовать дальнейшему усилению позиций российской валюты, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков. В Совфеде назвали последствия укрепления курса рубля

Само движение рубля в последние недели происходит при поддержке нескольких факторов: действующий указ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, ставка ЦБ на уровне 15%, почти завершившийся уход иностранного бизнеса из России и, в конце ноября, подготовка к налоговым платежам.

"Также в пользу рубля можно отнести относительно стабильные цены на нефть выше 80 долларов за баррель Brent. Российские сорта также существенно сократили дисконт по сравнению с летним периодом. То есть валютные доходы должны быть достаточно высокими", — добавил аналитик.

Однако само укрепление рубля начинает оказывать постепенно возрастающее давление на курс. Происходит оно за счет наращивания импорта, как в рамках сезонности перед Новым годом, так и за счет более выгодного курса. Данный процесс будет расширяться, если доллар провалится до 85 рублей и ниже. Рост импорта давит на курс в обратную сторону, ослабляя нацвалюту. Российский рубль стабилизировался около максимума с конца июня

Соответственно, продолжение тенденции последних недель уже не является гарантированным. Более того, если по каким-то причинам рубль укрепится до значений ниже 80 за доллар, то вероятны изменения условий обязательной продажи выручки.

"То есть, такие значения вызовут тревогу у ответственных за бюджет. Поэтому наиболее вероятный сценарий на конец ноября и декабрь — торговля в диапазоне 85-90 рублей за доллар с некоторым допущением временного выхода из указанного интервала", — заключил Кочетков.