МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. По закону фото или видео нарушения правил ПДД, опубликованное в интернете, не может стать единственным доказательством по делу, но одним из них — вполне вероятно. Об этом агентству "Прайм" рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов. В России ужесточат правила установки дорожных камер, пишет СМИ

Сведения, распространяемые в социальных сетях, зачастую становятся предметом изучения правоохранительных органов. "Нормы административного и уголовного законодательства не только позволяют, но и обязывают должностных лиц реагировать на информацию, размещенную, например, в Telegram-каналах и содержащую признаки преступления или правонарушения в том числе и в области дорожного движения", — утверждает юрист.

По его словам, на практике все силовые ведомства мониторят соцсети. "Когда обнаруживают такую информацию, инициируют официальную проверку, устанавливают, имело ли место нарушение закона или же публикация была, к примеру, монтажом. Затем определяют место и время совершения противоправного деяния, это важно и для оценки сроков давности привлечения к ответственности", — поясняет адвокат.

Устанавливают личность потенциального нарушителя, по возможности опрашивают его. Также опрашивают свидетелей и очевидцев. "И только после полного сбора и оценки информации принимают решение о привлечении или непривлечении к ответственности", — отмечает Миронов. Водителей предупредили о возвращении самого нелюбимого штрафа

Таким образом, сама по себе публикация в мессенджерах и соцсетях фото или видео нарушений скоростного режима или проезда на красный сигнал светофора не влечет автоматического составления протокола об административном правонарушении и наложение штрафа, как это бывает, когда нарушение фиксирует камера фото-видеофиксации.

"Для принятия решения по информации из интернет-источников необходима процессуальная проверка. И если ее итоги позволяют прийти к выводу о наличии в действиях человека состава правонарушения, решают привлечь его к ответственности", — подытожил юрист.