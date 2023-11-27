МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Повышение пенсионного коэффициента важно для тех, кто только оформляет пенсию и для работающих пенсионеров, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Совфед одобрил стоимость пенсионного коэффициента в 133,1 рубля

Совет Федерации одобрил закон, повышающий до 133,05 рублей стоимость одного пенсионного коэффициента и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в 8134,88 рубля.

По словам эксперта, этот параметр в первую очередь важен для тех, кто оформляет пенсию, а также для работающих пенсионеров. При выходе на пенсию страховая часть зависит от количества заработанных баллов и стоимости этого балла. Соответственно, повышение стоимости данного балла добавит сумму к выплатам.

"Например, человек, оформлявший пенсию в 2023 году, за десять заработанных баллов получил 1237,6 рубля, а в 2024 году за это же количество баллов его пенсия уже составит 1330,5 рубля", — объяснила экономист.

Работающим пенсионерам с августа ежегодно делают перерасчет пенсий на стоимость максимум трех пенсионных баллов. Правда, для каждого пенсионера берется стоимость пенсионного балла того года, в котором он оформлял пенсию.

Правительство ежегодно повышает стоимость пенсионного балла с учетом роста цен, отметила Иванова-Швец. Для тех, кто уже получает пенсию, при индексации тоже учитывается пенсионный коэффициент.