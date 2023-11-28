МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. С первого декабря инспекторы ГИБДД смогут штрафовать водителей за использование несезонной резины на 500 рублей. Об этом агентству "Прайм" рассказал адвокат юридической группы "Яковлев и Партнеры" Сергей Мамонов. Водителей предупредили о штрафах за опасные видео в соцсетях

По его словам, штраф за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена, существовал в КоАП и ранее. Однако перечень был уточнен в постановлении правительства, вступившем в силу 1 сентября.

"Ранее в основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации глава, посвященная колесам и шинам, содержала довольно общие требования к их размерности, глубине протектора и физическим повреждением. Теперь же указанные требования стали более объемными и конкретизированными", — утверждает юрист.

Основное новшество — использование шин по сезону. По уточненным правилам эксплуатация транспортного средства запрещена, если на нем установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые в летний период (июнь, июль, август) или не установлены зимние шины зимой (декабрь, январь, февраль).

При этом зимние шины или шины с шипами противоскольжения должны быть установлены на все колеса, добавляет эксперт.

Юрист также отмечает, что ограничение на летний период касается именно шипованной резины. То есть эксплуатация популярных в последнее время шин-"липучек" допускается и летом. В ГИБДД не считают гаджеты на лобовых стеклах поводом для абсурдных шрафов

Также были внесены критерии по использованию шин, восстановленных наложением нового протектора. Например, теперь запрещается эксплуатация транспортного средства, на передней оси которого установлены шины, восстановленные наложением нового протектора, а на других осях установлены повторно восстановленные шины или шины с восстановленным протектором, возраст которых превышает семь лет.

С 1 декабря за нарушение указанных требований по ст. 12.5 КоАП водителей могут оштрафовать, но штраф — это лишь альтернативная санкция. "Предусмотрено также и предупреждение, которым и будут ограничиваться сотрудники ГИБДД в первое время", — предположил Мамонов.