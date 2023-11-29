МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. С декабря начнет действовать обновленный список профессий, согласно которому иностранные квалифицированные специалисты смогут легче получить гражданство России. Об изменениях агентству "Прайм" рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Иностранцы подали 20 заявок на российские "золотые визы"

Минтруд расширил список профессий и специальностей иностранцев, имеющих право на получение российского паспорта в упрощенном порядке, до 203 позиций. Действовать он начнет с 15 декабря 2023-го.

В перечне детские и взрослые медицинские сотрудники, педагоги, работники сельского хозяйства, животноводства, ветеринарии, предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности.

Туда же вошли специалисты в области геологии и разведки недр, атомной энергетики, инженеры и конструкторы, разработчики компьютерного программного обеспечения, журналисты и литературные работники, а также механики, работники добывающей промышленности и металлургии, сотрудники сферы строительства, монтажа и ремонта электрооборудования и другие.

При этом некоторые менее востребованные профессии были частично удалены из списка. Также, по словам Гиринского, были исключены некоторые специалисты в сфере строительства из-за отсутствия острого дефицита. Например, шлифовщик и строительный слесарь. Россиян предупредили о новых правилах выезда за границу

"С экономической точки зрения изменение списка профессий, с которыми иностранцам легче получить гражданство, — это вопрос регулирования и оптимизации миграционных потоков", — пояснил Гиринский.

Однако, привлекая мигрантов, необходимо понимать, почему нельзя нанять гражданина страны и таким образом найти применение уже имеющимся трудовым ресурсам, заключил экономист.