МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Власти ЕС продолжают декларировать, что всеми силами избегают российских энергоресурсов. Однако даже те, кто официально отказался от закупок, без лишнего шума возвращаются к привычному. В их числе Чехия и Польша. Первая отказалась от "токсичного" газа еще в апреле, а уже в октябре поставки возобновились. А вторая так рьяно выступала за запрет импорта российского СПГ, но сама оказалась к нему не готова. Россия вошла в пятерку лидеров по поставкам газа в Чехию

Возобновили покупки

Стремление Европы "дерусифицировать" собственную энергетику и многочисленные санкции вызвали не только жесткий энергокризис, но и бесконечный поиск ресурсов в обход собственных ограничений.

В импорте российских углеводородов недавно уличили крупнейшую экономику блока — Германию. По данным Федерального статистического управления ФРГ, поставки нефтепродуктов из Индии в Германию в январе — июле 2022-го выросли более чем в 12 раз.

Мощный скачок произошел после того, как Индия, получив существенные скидки, резко нарастила закупки российской нефти — до 40 процентов всего импорта в июле по сравнению с двумя процентами в 2021-м. Таким образом, Германия фактически "подрывает собственное эмбарго" и вводит европейских партнеров в заблуждение относительно выполнения антироссийских санкций, отмечает Spiegel.

Теперь внимание привлекла Чехия. Еще в апреле в Минпромторге республики громко сообщили о том, что Прага наконец избавилась от зависимости. «Впервые в новейшей истории мы в период первого годового квартала полностью обошлись без поставок газа из России», — заявили в министерстве. Российское сырье заместили топливом из Норвегии и терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ) в Нидерландах и Бельгии.

Однако уже октябре в чешском Минпромторге неохотно признали: некоторые трейдеры действительно начали поставлять в страну российский газ. Как сообщил глава министерства Йозеф Сикела, к концу месяца его доля от общего объема поставок за текущий год составила 1,2%. То есть, на взгляд министра, объемы не стоят большого внимания.

Однако оценки независимых экономистов несколько иные. Так, например, бывший член Национального экономического совета при правительстве Лукаш Кованда, ссылаясь на данные Eustream и Bloomberg, заявил, что до 40% импортируемого Чехией газа — российского происхождения. Европа наказала себя на миллиарды: как Россия вернула нефтяные доходы

А, как сообщил чешский новостной портал kurzy.cz со ссылкой на Gas Connect Austria, одну из крупнейших в Центральной Европе газораспределительных компаний, Прага импортирует более половины необходимого стране природного газа из России.

"Утверждение, что поступающий в Чехию российский газ составляет лишь малый процент от общего объема импорта энергетического сырья, ошибочно. Верно говорить о десятках процентов. В прошедшую пятницу, 24 ноября, например, поставки российского газа составили 54,4% от общего их объема. В субботу этот показатель был на уровне 55,1%", — уточняет издание.

Договориться по-тихому

На самом деле, это проблема не только для Чешской Республики. Многие другие члены НАТО и ЕС борются с энергетическим кризисом и рассматривают возможность возобновления импорта российского топлива, которое, в конце концов, играет слишком большую роль для западных стран.

Высокая зависимость от российских энергоресурсов характерна и для остальных небольших государств ЕС — Словакии, Болгарии, Латвии, Польши. Этим странам удобнее всего было получать трубопроводный природных газ. В сжиженном виде — из Катара, США, Малайзии, Нигерии, Алжира, Норвегии и опять-таки из России — в зависимости от связи их газотранспортных систем с ключевыми европейскими газопроводами и регазификационными терминалами.

И, если чехи утверждают, что российский газ попадает у ним случайно и в мизерных объемах, то в Венгрии открыто заявляют: без долгосрочного договора с "Газпромом" в стране остановится вся промышленность, а дома замерзнут без отопления. "Из годового потребления Венгрии 85% — это российский газ. Это количество невозможно восполнить в обозримом будущем, российский газ означает безопасность", — уточнял госсекретарь МИД республики Тамаш Менцер.

Пока Будапешт открыто отстаивает свою позицию, Прага старается получить выгоду тихо. И дело не только в газе. Чехия в 2023 году импортирует наибольший объем нефти из России более чем за 10 лет, сообщила компания-оператор Mero. Доля российской нефти, поступившей в Чехию по нефтепроводу "Дружба", составила 65%, в 2022 году этот показатель составлял немного больше половины. Бойкот Москвы отменяется: Чехия сдалась первой

Чехия не может обойтись и без российской стали, на импорт которой действует эмбарго Евросоюза. Она критически важна для автопредприятий, ключевого сектора экономики республики. Поэтому Прага добилась права льготного импорта продукции Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), которое истекает в конце 2024-го.

В чешском Минпромторге признали: рассматривают и другие варианты, например, импорт из КНР. Однако китайские материалы существенно уступают по качеству российскому. "Из российской стали вырабатываются толстые листы, прекращение производства которых может вызвать кризис в строительной отрасли или автомобилестроении", — цитирует агентство ČTK представителя чешской сталелитейной компании Vitovice Steel Яны Дронской.

В Праге пока надеются, что Брюссель согласится продлить для нее исключение из санкций еще на четыре года. На это же рассчитывают и Бельгия с Италией. Впрочем, Прага надеется, что и импорт российской нефти ЕС тоже продлит. Словакия об этом уже попросила.

Каждому свое

Еще в марте агентство Bloomberg писало о том, что в ЕС предлагали блокировать российский СПГ без введения санкций. Инициативу сразу же поддержали Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша. Но от того, что еще не запрещено, Европа не только не отказывается — скорее, закупает впрок.

По данным Евростата, страны ЕС, в том числе Эстония и Литва, приобрели в этом году российского сжиженного природного газа на 6,1 миллиарда евро. Самыми крупными клиентами России в Европейском союзе стали Испания и Бельгия. По подсчетам Института энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA), там закупки подскочили на 50% по сравнению с прошлым годом.

Как показывает практика, политические заявления — это одно, а реальные действия — совсем другое. Польша — самый ярый критик Москвы в ЕС — не могла самостоятельно ввести эмбарго, поскольку такой шаг оказался бы не только неэффективным, но и вредным для ее рынка, пишет польское издание Money.pl.

Более того, несмотря на предупреждающие сигналы от польских организаций, занимающихся сжиженным газом, никаких шагов, которые подготовили бы Польшу к отключению от российских поставок, предпринято не было. Судя по всему, республика и не собиралась отказываться от того, что не только удобно и привычно, но и выгодно.

И яркое тому доказательство — железнодорожные поставки российских сжиженных углеводородных газов (СУГ, смесь пропана и бутана) продолжают расти. Варшава, несмотря на все свои публичные заявления, по-прежнему остается одним из крупнейших импортеров российских СУГ. В условиях дефицита предложения и внутренней конкуренции за топливо выбирать не приходится.