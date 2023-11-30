МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Вопреки санкционному давлению российские банки не просто компенсировали убытки и недополученную за прошлый год прибыль, но и успешно зарабатывают. С начала года их совокупный доход составил 2,9 триллиона рублей. Что обеспечило кредитным организациям такой рывок, разбирался "Прайм".

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Основной доход — внутри страны

Главный итог пребывания российского банковского сектора под санкциями подвел президент Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным — давление с успехом удается преодолевать. Недоброжелатели не учли, что банк — не просто кубышка, а часть экономики, отметил глава государства.

Устойчивость сектора эксперты связывает в том числе с переоценкой валютных активов (чем доллар дороже, тем банкам выгоднее) и снижением отчислений в резервы.

"Банки смогли весьма быстро адаптироваться к санкциям, в том числе благодаря поддержке финсектора и экономики со стороны правительства и Банка России. К тому же санкции не оказали большого влияния на операции банков внутри страны", — рассуждает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов.

А ведь именно в России банкиры извлекают свои основные доходы. Сектор традиционно зарабатывает на разнице между ставками, по которым привлекают средства одних людей и дают в долг другим. Проценты по вкладам существенно ниже, чем ставки по кредитам, какой бы ни была ключевая ставка.

Плюс комиссии за обслуживание и банковские операции, которые постоянно растут. Даже когда вы платите с карты в магазине или кафе, банк получает доход в виде комиссии за эквайринг (посредничество между покупателем и продавцом).

С учетом отложенного спроса на некоторые продукты еще с прошлого года и льготной ипотеки взрыв прибыли выглядит логично, констатирует финансовый эксперт Алексей Кричевский. Автомобили тоже дорожали — те, кто хотел купить до очередного рывка цен, брали нужные суммы в долг.

В итоге весь год кредиты граждан росли рекордными темпами. По итогам девяти месяцев общий объем выданных населению и бизнесу ссуд превысил 100 триллионов рублей. "А чем больше заемщиков, которые ежемесячно перечисляют в банк платежи по кредитам, тем выше прибыль", — пояснил основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров.

Растет и корпоративное кредитование, правда, не такими быстрыми темпами. Однако объемы у бизнеса гораздо больше, чем у граждан, ставки выше, а займы, как правило, обеспечены высоколиквидными активами. Как ни крути — выгода.

Риск ухода в минус

Но раздача денег направо и налево в эпоху экономической нестабильности несет главный риск — рост просрочки по кредитам. Пока основная масса заемщиков может своевременно платить по долгам, поэтому влияние кредитного риска на финансовый результат незначительное.

Вместе с тем, предельная долговая нагрузка у многих уже превышает критические 50%, а в ряде случаев достигает запредельных 80%. На фоне стагнации реальных доходов это вызывает опасения. Именно поэтому регулятор начал охлаждение рынка розничного кредитования через заградительные ставки для рисковых заемщиков.

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Ситуация в экономике по-прежнему не самая простая, в случае каких-то новых сильных экономических, геополитических или иных шоков нельзя исключать существенного роста просрочки по всем продуктам — от кредитных карт и микрозаймов, которыми стали заниматься и банки, до ипотечных кредитов. Если это станет масштабным, финансовая стабильность страны окажется под угрозой.

Более того, просрочка может расти и не столько со стороны населения, а со стороны корпоративного сектора, считает преподаватель школы бизнеса "Синергия" Даниил Петухов. Это возможно, если госзаказ для каких-то предприятий уменьшится или производство продукции вдруг станет невыгодным.

"Но такого, чтобы пузырь вдруг оглушительно взорвался, все равно не будет — законодатели страхуются расширениями внесудебных банкротств и запретом на выселение из единственного ипотечного жилья — по нему придется заключать договор реструктуризации", — успокаивает Кричевский.

Дальше — без рекордов

А вот резкое падение прибыли банков уже в конце этого года весьма вероятно. Из-за повышения ключевой ставки (с лета она выросла вдвое — с 7,5 до 15%) кредиты многим не по карману. За четвертый квартал прибыль банков может составить 300 миллиардов рублей, тем не менее, планка в 3 триллиона рублей по итогам года, скорее всего, будет преодолена. Это станет историческим рекордом.

В отношении 2024 года эксперты высказывают разные оценки, но в целом уверены — повторение нынешнего рекорда выглядит фантастикой. С одной стороны, рост экономики продолжится, и это поддержит банковский бизнес. С другой — жесткая монетарная политика ЦБ РФ никуда не денется, и ставки сохранятся на довольно высоком — очевидно, двузначном уровне.

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Меры по охлаждению банковской розницы приведут к существенному замедлению кредитования, в связи с чем можно ожидать ослабления динамики доходов банков по основным направлениям деятельности.

Во-первых, при высокой ключевой ставке вклады становятся выгоднее, и деньги приятнее сберегать, чем тратить. Во-вторых, перевернется ситуация с субсидированием ипотечных кредитов. На льготную ипотеку уже направляется слишком много бюджетных денег, этот процесс будут тормозить, что отразится на доходах.

По оценке Сидорова, снижение выданных ипотечных кредитов составит до 20% к уровню 2023 года, по автокредитам спад может достичь 30%, по потребительским кредитам — 15%.

"Кроме того, в следующем году мы, вероятно, уже не увидим больших доходов от валютной переоценки, которые заметно улучшили результат сектора в нынешнем году. В связи с этим банковская прибыль, по нашим предварительным оценкам, заметно снизится в 2024-м, хотя и составит весьма значительные 2-2,2 триллиона рублей" — заключил Додонов из "Финам". Это практически сопоставимо с постковидным 2021 годом — тогда банкам удалось заработать 2,4 триллиона рублей.