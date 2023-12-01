МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. В декабре получателей пенсий ждут сразу две выплаты, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Раскрыто, как пенсионеров и их доход пересчитают с 1 декабря

"Россияне, получающие все виды пенсий и социальных выплат, и у кого график выплат совпадает с праздничными и выходными днями, получат январские выплаты в конце декабря", — уточнила она.

Эксперт напомнила, что c 1 января 2024 года страховые пенсии неработающим пенсионерам, получающим выплаты по инвалидности и по потере кормильца, проиндексируют на 7,5 процента, что выше уровня инфляции в 2023 году.

При этом с учетом новогодних праздников проиндексированную пенсию пенсионеры получат уже перед Новым годом.

Среди этой категории есть те, у кого пенсия ниже прожиточного минимума, добавила Иванова-Швец. "Поскольку с 1 января увеличивается размер прожиточного минимума, соответственно, эта категория пенсионеров получит выплаты, проиндексированные на размер индексации прожиточного минимума для конкретного региона", — сказала она.

Но в любом случае размер выплат не должен быть ниже 13 290 рублей — официально установленного федерального прожиточного минимума для пенсионеров. Таким образом, для большинства неработающих пенсионеров суммы выплат будут разными, заключила экономист.