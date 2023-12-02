МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Сама идея о краже данных со смартфона через зарядку в автомобиле выглядит неправдоподобно, однако такая вероятность действительно существует. Об этом агентству "Прайм" рассказал преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов. Названы три способа разоблачить шпиона в мобильном телефоне

Смартфон каждого человека — это хранилище массы его персональных данных, которыми могут завладеть злоумышленники. Для этого они могут подключиться к USB-портам, и через них внедрить вредоносные программы мониторинга.

"В USB-кабель или в сам разъем зарядного устройства интегрируется специальная электрическая схема, содержащая программный код, который в процессе своей активности и может привести к кибератаке", — пояснил специалист.

Опасный код можно внедрить и в электронную "начинку" современного автомобиля: в таком случае даже "родной" кабель пользователя может использоваться для незаконного доступа к данным на смартфоне, объясняет эксперт. С его помощью можно добраться до личной информации, паролей от почты или соцсетей и даже банковских счетов жертвы.

Поэтому многие боятся заряжать смартфон в чужом автомобиле. Однако все это — лишь теория. Случаев такого рода киберпреступлений не зафиксировано ни на Западе, ни в России.

"Если же вы опасаетесь стать первой жертвой таких мошенников, то рекомендую иметь при себе кабель для зарядки гаджета "no data cable", в котором отсутствует возможность передачи данных", — советует эксперт.