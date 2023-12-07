МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Рост вкладов, который наблюдается сейчас, вызван сиюминутным желанием заработать на повышении ключевой ставки и не может оказать значительного влияния на экономику. Но если период высоких ставок продлится, ситуация изменится.

Деньги в заначке — ущерб экономике

Российские банки фиксируют рекордный приток денег на вклады. Как пишет РБК, розничный портфель рублевых депозитов ВТБ за месяц увеличился на 360 миллиардов рублей — это на 74% больше, чем в октябре. Аналогичную динамику зафиксировали в Газпромбанке, МТС-банке, "Открытии" и других.

В целом ноябрь стал самым успешным месяцем текущего года по приросту вкладов физлиц. Он превысил даже показатели февраля-апреля прошлого года, когда депозиты росли на фоне резкого повышения ключевой ставки.

Тот же фактор стал определяющим и сейчас — с начала лета до настоящего момента ставка выросла вдвое и составляет 15%. Не исключено еще одно повышение на последнем в этом году заседании 15 декабря. Аналитики расходятся в оценках — составит оно 1 или 2 процентных пункта.

Все будет зависеть от динамики инфляции и оценки Банком России инфляционных ожиданий, а также от валютных курсов. С учетом очередного ослабления нацвалюты — рубль упал до минимума за три недели против доллара — вероятность того, что мы встретим год с ключевой ставкой 17% существенно возрастает.

Динамика ставок по вкладам, как правило, повторяет решение ЦБ с лагом в одну-две недели. Банки конкурируют друг с другом за деньги граждан, предлагая максимально выгодные условия. Даже если случится чудо и ставка регулятора не вырастет, новогодние предложения приведут к повышению ставок по вкладам на 2-3 базисных пункта. Аналитики наперебой советуют вкладчикам подождать и фиксировать привлекательные ставки уже в конце декабря.

В экономике такой сценарий называется сберегательной моделью. Его реализация означает, что люди больше склонны накапливать средства, нежели тратить. С одной стороны, это неплохо — население имеет страховку на непредвиденные случаи и не влезает в ненужные долги. С другой — несет определенные риски для экономики. К ним, прежде всего, относятся застой производства, снижение товарооборота и прибыли в отраслях. Все это ведет к спаду в экономике и кризису.

В погоне за сиюминутной выгодой

Но сейчас об этом нет и речи, уверены эксперты. Во-первых, рост сбережений длится месяцы, а не годы. На вклады понесли не какие-то дополнительные деньги, а сбережения, которые в свое время были изъяты и хранились вне банковской системы. Поэтому говорить о каком-либо влиянии на экономику преждевременно, объяснил генеральный директор Агентства трансформации и развития экономики Владислав Онищенко.

"Сейчас мы наблюдаем ситуативный выбор между различными инструментами инвестирования или сбережения в условиях высоких процентных ставок. Люди частично отказываются от ликвидности в пользу доходности", — добавил он.

Никакого ущерба экономике это не принесет — напротив, если вырастут долгосрочные депозиты в банках, появятся дополнительные возможности для инвестирования, что будет способствовать росту в среднесрочной перспективе. Но это тоже вопрос не нескольких месяцев, а как минимум нескольких лет.

Во-вторых, наряду с ростом сбережений люди продолжают активно тратить. Потребительский спрос остается сильным на фоне сравнительно мягкой бюджетной политики и высоких темпов роста кредитования. По итогам девяти месяцев общий объем выданных населению и бизнесу ссуд превысил 10 триллионов рублей. Резкого роста просрочки по кредитам пока нет, но предельная долговая нагрузка у многих уже превышает не только допустимые 50%, но и заградительные 80%. При таких долгах любая жизненная неприятность может выбить плательщика из колеи. Риск неплатежей по кредитам сейчас серьезнее, нежели вероятность стагнации из-за сбережений.

И, наконец, именно повышение уровня сбережений Банк России ставил одной из целей проведения монетарной политики. "Российская экономика отклонилась вверх от траектории сбалансированного роста и необходимо ее некоторое охлаждение до более сбалансированных, устойчивых уровней", — пояснил старший аналитик "УК Первая" Владислав Данилов.

На долгосрочное развитие экономики влияют такие факторы, как демография, уровень накопления основных средств и технологий (от этого зависит производительность труда), внешняя конъюнктура. Монетарная политика регулятора направлена на сглаживание временных и циклических факторов, которые вмешиваются в фундаментальные процессы.

Как заставить тратить деньги

По мнению директора по работе с клиентами УК "Альфа-Капитал" Анны Гондусовой, резкий рост сбережений продолжится в течение трех-шести месяцев, затем люди вернутся к обычной модели. "Если мы в первом квартале 2024 года перейдем к снижению ставки, то модель точно не закрепится", — рассуждает она.

При этом снижение ставки может оказаться резким, как это было летом 2022 года. Это приведет к перетоку депозитов сперва в рынок облигаций, а дальше и в другие сектора экономики.

Резкое снижение ключевой ставки активизирует ипотеку, что тоже приведет к росту трат, тем более, отложенный спрос на жилье сейчас велик.

Чем выше инфляционные ожидания, тем активнее люди потребляют сейчас, поскольку потом — будет дороже, рассуждает Данилов. И, наконец, на склонность к покупкам влияют такие факторы, как сезонность, общая экономическая уверенность, структурные изменения в экономике.

Однако если цикл повышения ставки в нашей стране продлится до следующего лета, то экономически активное население действительно будет сдерживать себя от инвестиций в небольшие бизнесы с невысокой маржой. Им проще будет хранить деньги в банке, чем рисковать и открывать, например, кафе.

И, наконец, вспомним о сценарии, заставляющем людей тратить последнее: резкий обвал рубля. Начинаются хаотичные покупки ненужной техники и прочего, как в конце 2014 года. Это тоже негативно для экономики, поскольку после скачка следует спад потребления. Да и фундаментальные предпосылки падения нацвалюты обычно ничего хорошего не несут. Но пока в базовом прогнозе экономических властей такой вариант не просматривается.