МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ, Ольга Орловская. Россия ищет тихие гавани для своих резервов. Активно обсуждает создание общей валюты стран БРИКС, ведет переговоры с торговыми партнерами. Делает все, чтобы снизить зависимость от токсичных доллара и евро. "Прайм" разбирается, найдется ли решение этого вопроса на Ближнем Востоке. Путин оценил развитие двусторонних отношений с Саудовской Аравией

Геополитика и нефть

Однодневный визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты 6 декабря не оставил равнодушным почти никого. Изначально было решено, что обсуждаемые темы между лидерами стран не будут заранее раскрываться общественности.

Большинство экспертов склонялись к тому, что основных тем всего две: конфликты между Россией и Украиной и Израилем и ХАМАС, а также нефтяной вопрос. Страны ОПЕК+ на заседании в конце ноября решили продлить снижение добычи и дополнительно увеличить объемы в январе 2024 года. На этом фоне цена на нефть Brent рухнула на почти 10 процентов.

Однако, по мнению экономиста Bloomberg Economics Александра Исакова, еще одной темой для обсуждения могло стать размещение части российских валютных резервов в казначейских бумагах ОАЭ и Саудовской Аравии. Он указал, что именно поэтому в числе делегации президента России была председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

Повод думать так у экономистов есть, ведь золотовалютные резервы России одними из первых попали под санкции Запада. Теперь Москва ищет более надежную гавань, чем вложения в американские UST или европейские ценные бумаги. Кроме того, она озабочена местом хранения "кубышки". "После того, как страны "семерки" заморозили ее международные резервы, Россия вынуждена хранить сбережения в юанях. Однако Москва может искать и другие возможности, выбор которых, правда, ограничен", — считает Исаков.

Западные страны заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear (одна из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем). Еще осенью 2022-го некоторые политики предлагали использовать замороженные активы для финансирования восстановления Украины.

Однако в ЕЦБ не раз предупреждали, что разморозка российских резервов в пользу Украины таит в себе репутационный ущерб для евро (сейчас на долю этой валюты приходится более 20 процентов мировых резервов — 12 триллионов долларов). В ЕК заявили о возможности конфисковать часть российских активов

На данный момент коллективного решения Запада о том, что делать с резервами России и доходами от их управления нет. Все боятся, что прецедент отбросит тень на репутацию доллара и евро как надежных валют и страны перестанут им доверять.

Восток — дело тонкое

Россия же решает свои насущные вопросы: в каких валютах, кроме юаня, хранить резервы. На долю золота уже приходится более 20% запасов, эта цифра может быть увеличена. Но ориентироваться только на одну валюту рискованно с точки зрения зависимости от китайской экономики, у которой есть свои риски. Валюты ОАЭ и Саудовской Аравии не так популярны, как доллар и евро, конечно. Вдобавок в отношении валют исламских стран действуют особые законы и порядки.

Россия недавно приобрела опыт с индийскими рупиями, который показал, что с не самыми ходовыми валютами могут быть проблемы. Индия — один из основных покупателей российской нефти. В торговых взаиморасчетах Россия накопила миллиарды ограниченно конвертируемых рупий, которые не может использовать, так как индийский экспорт в нашу страну в десять раз меньше встречного. Теперь индийские партнеры предлагают вкладывать их в корпоративные облигации местных компаний, но это тоже риски и неопределенность.

С арабскими валютами может случиться что-то подобное. Исаков из Bloomberg полагает, что вероятность инвестиций российских резервов в риалы и дирхамы невысока: Саудовская Аравия и ОАЭ могут опасаться санкционных последствий, которые перевесят пользу от размещения в этих странах российских резервов объемом 10-15 миллиардов долларов.

Но есть и другие мнения. С точки зрения эффективности облигации данных стран могут быть даже более выгодными, чем казначейские бумаги Европы и США, считает директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Долларов не будет. Индия решила судьбу зависших российских рупий

Риски связаны с низкой ликвидностью таких бумаг. Их не получится так же легко продать на мировом рынке. Второй важный фактор — устойчивость валют этих стран. При девальвации резервы могут существенно сократиться по отношению к доллару США и даже рублю, напоминает Перепелица.

Диверсификация части золотовалютных резервов в валюты арабских стран может быть привлекательной с точки зрения сохранности капитала в долларах — курсы валют ОАЭ и СА фиксированы к доллару, в отличие от юаня, следовательно, снижается риск обесценения активов, поясняет аналитик "БКС Форекс" Анатолий Трифонов.

В то же время, ввиду низкой востребованности арабских валют на внутреннем рынке РФ их невозможно использовать для интервенций, в этом плане они менее предпочтительны, чем юань. Покупать низколиквидные облигации развивающихся стран также можно, но в пределах объема импорта из этих государств, чтобы история не развивалась по индийскому сценарию, заключают эксперты.