МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. С 11 декабря в силу вступают изменения в закон о порядке выезда из Российской Федерации. В чем суть нововведений, агентству "Прайм" рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов. Костин предложил ввести лимит на переводы рублей за границу

"Основная цель изменений в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 13.06.2023 № 212-ФЗ — установление исчерпывающих законодательных оснований недействительности основных документов, удостоверяющих личность", — отмечает юрист.

Так, загранпаспорт можно признавать недействительным из-за его утраты, изменения фамилии, имени и отчества владельца, прекращения гражданства РФ; отмены решения о приобретении владельцем паспорта гражданства.

Факт оформления паспорта на основании поддельных (подложных) либо недействительных документов или недостоверных сведений тоже будет основанием для признания документа недействительным.

Поправки в закон также уточняют случаи, когда и кем недействительные паспорта подлежат изъятию. Будет определен порядок, в котором граждане с ограничениями на выезд обязуются сдавать свои паспорта на хранение в МВД в течение пяти рабочих дней после уведомления о запрете на выезд из России. Несданные в положенный срок паспорта будут считаться недействительными.

В случае если запрет обоснован доступом к гостайне, то документ можно сдать работодателю. Должники же обязуются отдавать паспорт судебным приставам. В остальных случаях документ сдается в орган, ограничивший выезд.