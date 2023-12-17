МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. На складах у дилеров — излишек китайских автомобилей, а у застройщиков скопилось много нераспроданного жилья. При этом цены на то и другое не падают. Почему так происходит и может ли ситуация в корне измениться, разбирался "Прайм". В России зафиксировали избыток китайских машин на складах

Исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов сообщил СМИ, что количество нераспроданных машин, накопившихся на складах дистрибьюторов и дилеров, уже достигло 175 тысяч. Это во многом объяснимо тем, что средняя стоимость китайских машин в сентябре-октябре составила 3,4 миллиона рублей. А 40-процентное подорожание продукции "АвтоВАЗа" раскритиковал даже президент Владимир Путин. При этом в 2022 году на авторынке наблюдался дефицит — после ухода крупных зарубежных концернов ниша опустела. Однако за год дилеры нарастили объемы поставок, и в 2023-м обратная картина — переизбыток.

Он связан с тем, что дилеры неплохо заработали и стремятся пустить деньги в оборот, закупая все больше и больше "китайцев", говорит доцент кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Александр Пасько.

С одной стороны, альтернативы китайским авто нет. Купить у официального дилера импортный автомобиль на гарантии по цене 2,5-3,5 миллиона рублей почти невозможно. С другой — покупать машину на фоне снижения реальных доходов и удорожания автокредитов никто не спешит.

Схожая ситуация и на рынке недвижимости. Доля нераспроданного жилья в российских новостройках на 1 ноября достигла рекорда с января 2020-го — 67 процентов (71,1 миллиона "квадратов"). Причина в значительных объемах жилищного строительства и высоких процентных ставках по ипотечным кредитам.

"Доходы населения не растут, а цены искусственно завышены, особенно в столичном регионе. Параллельно с этим строительство нового жилья продолжается, формируя переизбыток предложения", — объясняет Пасько.

Остались без конкурентов

По мнению руководителя направления "Сопровождение" группы компаний CMS Николая Переславского, парадокс перенасыщенности на автомобильном рынке и рынке недвижимости при отсутствии спроса обусловлен отсутствием конкуренции в этих сегментах российской экономики. Жадность сгубила. Как изменятся цены на неликвидные квартиры

"Много ли сейчас застройщиков, девелоперов, автодилеров и банков, занимающихся ипотекой и кредитованием автомобилистов? Крупных игроков можно по пальцам пересчитать. И практически все они так или иначе подконтрольны государству", — замечает эксперт. Частного бизнеса, который мог бы составить реальную конкуренцию, просто нет.

Вместо этого застройщики, банкиры и девелоперы надеются на государство. А за счет льготной ипотеки они хотят распродать построенные квартиры и поэтому держат цены высокими.

Проблема ценообразования, по мнению старшего преподавателя экономического факультета РУДН Юрия Лебедева, связана с отказом производителей и продавцов от схемы формирования цены, основанной на затратах с учетом нормы прибыли. Повсеместный переход на рыночное ценообразование идет с ориентацией не на потребителя, а на лидеров рынка, стремящихся "снять сливки" в виде сверхприбылей.

"Очевидно, что рядовые участники рынка, не обладающие достаточными финансовыми резервами, стремятся заложить в цену все возможные риски — кредитные, валютные, инфляционные. При этом они пытаются сохранить привычный для себя уровень дохода", — рассуждает экономист.

Ориентируясь на высокие доходы лидеров рынка, участники забывают об оборачиваемости активов и, как следствие, возникает рост товарных запасов и нехватка ликвидности. Она влечет закредитованность и дополнительные издержки и риски. Все это в итоге перекладывается на потребителя через цену конечного продукта (товаров и услуг). Названа главная беда в экономике. Что бьет по России сильнее Запада

Цены все равно не снизят

Однако долго так продолжаться не может. Центробанк уже забил тревогу по поводу увеличения доли рисковых ипотечных заемщиков. Льготное кредитование постепенно будет сворачиваться, иначе отрасль ждет серьезное потрясение.

Но ожидать, что цены снизятся, не стоит. Дилеры не планируют их снижать, поскольку обладают возможностями, в том числе финансовыми, переждать краткосрочное снижение спроса.

В первом полугодии 2024-го в ценовой политике мало что изменится — "пока гром не грянет, застройщик не перекрестится". Добровольно от прибылей никто не откажется. "Впрочем, рынок сам все отрегулирует. И к концу 2024 года или уже в начале 2025-го мы увидим снижение цен на автомобили и на недвижимость", — утешает Переславский.