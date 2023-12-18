МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. В Госдуме предложили установить в многоквартирных домах сигнализаторы утечек газа. Как это отразится на платежах за ЖКУ, агентству "Прайм" рассказала заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова. Россиян предупредили о риске отключения газа

Авторы инициативы, которую планируется внести в Госдуму, считают, что установка сигнализаторов утечки позволит снизить число аварий при использовании бытового газа, и предлагают добавить стоимость датчиков, а также их установки в тарифы ЖКУ.

За последние полтора года жертвами взрывов бытового газа в России стали 55 человек, 148 пострадали. При этом почти 40 процентов взрывов произошло в городах областного значения, 18 процентов — в Москве и Подмосковье, 7 процентов — в Дагестане, приводит статистику Сазанова. Причина каждого третьего инцидента — несоблюдение технологии обслуживания газового оборудования, а каждого пятого — ошибки с подключением и низкое качество материалов. В остальных случаях сказывается небрежность самих жильцов.

Стоимость прибора вместе с установкой — 3,5-5 тысяч рублей. Расходы по установке и обслуживанию планируют возложить на газораспределительные компании, а деньги на это собирать с жильцов. Депутаты предложили устанавливать счетчики за счет взносов на капитальный ремонт. Но Сазанова с этой идеей не согласна. "Это снижает финансовую нагрузку на домохозяйства, но не позволит оборудовать газовыми датчиками в короткие сроки все многоквартирные дома в России", — пояснила она. Правительство обнародовало планы индексации тарифов в России

С учетом того, что износ газового оборудования — 70-75 процентов, установку датчиков лучше провести оперативно. Для этого, по ее мнению, целесообразно обязать всех жильцов многоквартирных домов установить приборы за свой счет с последующей компенсацией из взносов на капитальный ремонт, например, путем перерасчета.

Даже если это приведет к удорожанию коммунальных услуг, выгоды от предотвращения взрывов и их последствий гораздо важнее, заключает специалист.