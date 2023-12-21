МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ, Ольга Орловская. Красное море давно не вызывало столько разговоров, как в последние дни: исламские радикалы атакуют танкеры, что рискует разрушить всю мировую логистику грузоперевозок. О том, как "морской бой" влияет на энергорынок и каким образом Россия сможет на нем заработать, разбирается Прайм. У России украли активы, но мы упорно храним деньги за рубежом. И вот почему

Старый конфликт обострился

Острый военный конфликт между Израилем и палестинским ХАМАС начался 7 октября: вооруженные боевики из сектора Газа вторглись на территорию Израиля, в первые же дни погибло более тысячи человек. Мир получил еще одну очень горячую точку на карте. Конфликт между израильтянами и палестинцами длится десятилетиями, но столь серьезного обострения не было давно. В первые два месяца его урегулировать не удалось, хотя в США, которые имеют большое влияние на Тель-Авив, и заявляли, что прилагают усилия.

Армия ЦАХАЛ начала методично бомбить населенные пункты в секторе Газа, и это вызвало волну возмущения в исламском мире: главный антагонист Израиля — Иран угрожает ответными действиями в отношении Тель-Авива, а правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, пытается атаковать любые суда, связанные с Израилем.

Лидеры в международной морской грузоперевозке (Maersk, Hapag Lloyd, CMA CGM и MSC) заявили, что прекращают курсировать по Красному морю, и для того, чтобы доставить грузы в страны Средиземноморья из Азии, пользуются путем через мыс Доброй Надежды (ЮАР). Этот путь на сорок дней дольше, но безопаснее. Например, британская компания BP приостановила транзит всех своих нефтетанкеров через Красное море заявляя, что беспокоится в первую очередь о безопасности своих сотрудников.

Такая задержка неминуемо ведет к повышению расходов на транспортировку грузов. В частности, вдвое выросла цена перевозки из Индии и Китая в Европу — до 3,5 тысяч долларов за стандартный контейнер. Все это соответственно сказывается на стоимости провозимых товаров: цены на нефть выросли более чем на 2,3 процента, а на природный газ в Европе — более чем на 10 процентов.

Нефтяные цены занервничали

Мы видим два основных фактора роста нефтяных цен за последнюю неделю — общий оптимизм на мировых рынках вкупе с ослаблением доллара после заседания ФРС 13 декабря и "эффект Красного моря", поясняет главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Напомним, что до этого нефтяные цены падали на протяжении семи недель подряд и снизились с 92 до 73 долларов за баррель.

За оптимизм на рынке отвечает ФРС, которая 13 декабря неожиданно для игроков смягчила риторику, дав понять, что цикл повышения ставки закончился, и пора обсуждать ее снижение. Это подтолкнуло нефть к росту.

Обстрелы кораблей в Красном море тоже повлияли, поскольку влекут задержки в поставках. Идет сокращение предложения со стороны судоходных компаний, что подтолкнуло котировки нефтяных фьючерсов вверх. Помимо этого, растут риски нового витка эскалации на Ближнем Востоке. На этом фоне в нефтяные котировки стала возвращаться военная премия за риск, говорит Васильев.

При этом в Совкомбанке полагают, что основной рост цен на нефть и газ уже произошел, и не ожидают, что конфликт на Ближнем Востоке перерастет в полномасштабную войну с прямым вовлечением Ирана и США и серьезными перебоями в нефтяных поставках на мировой рынок. Цена на нефть Brent останется в диапазоне 73-83 долларов за баррель в ближайшие месяцы, полагает Васильев.

Локальный рост цен на нефть в связи с отказом морских контейнерных перевозчиков от транспортировки грузов по Красному морю, вероятно, временный, согласен эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.

Сегодня сложно прогнозировать сроки разрешения ситуации с нападением йеменских хуситов на суда, однако вопрос может быть решен в политической плоскости. Перебои в поставках, безусловно, будут, но реакция рынка сейчас умеренная. Увеличение стоимости и сроков поставок нефти вряд ли поднимет цену Brent в диапазон 90-100 долларов за баррель, говорит Миронюк.

"Буря" в Красном море скоро стихнет

В целом геополитические конфликты, если они не перерастают в полномасштабную войну, оказывают краткосрочную поддержку нефтяным ценам. На более длинном горизонте цены определяет глобальный спрос на нефть, который зависит от состояния мировой экономики, поясняет Васильев. Названа главная беда в экономике. Что бьет по России сильнее Запада

Недавнее снижение цены на "черное золото" было вызвано тем, что в мире идет замедление темпов роста экономики, в том числе из-за максимальных за десятилетие процентных ставок, а также разногласиями внутри ОПЕК+ и неубедительным объявлением о сокращении нефтедобычи на заседании 30 ноября. Цены сдерживает и администрация США, которой в преддверии выборов главы Белого дома необходимо удешевить бензин. Для этого заключены, в частности, договоренности с Венесуэлой об увеличении добычи.

Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев полагает, что транспортировки в полном объеме скоро восстановятся, напряженность не будет долгой.

По его мнению, сейчас ситуация больше носит спекулятивный характер, чем объективный. "Безусловно, нервозность на рынке присутствует и ряд игроков выбирают другие, более затратные маршруты, что и ведет к удорожанию. Однако меры принимаются и эффект от них можно будет увидеть в течение месяца. Долгосрочный рост цен на нефть и рост издержек приведет к инфляции, что никому не нужно" — считает Алиев.

У России есть свои козыри

Россия не имеет отношения к кризису на Ближнем Востоке, но может извлечь некую выгоду благодарю удорожанию нефти и газа, считает Васильев. Подъем нефтяных цен от годовых минимумов — позитивный фактор для экспортных доходов страны, бюджета, курса рубля и инфляции.

Но у России есть еще одно преимущество: Северный морской путь (СМП), которые давно заявляется как альтернатива южному пути, через Суэцкий канал. Причем расстояние по СМП из Европы до Азии короче маршрута через Красное море. Однако огромное преимущество южного пути — там нет льдов, как в Ледовитом океане. Россия решает эту проблему, создавая сверхмощные ледоколы, которые круглогодично могут разбивать льды и прокладывать путь для грузовых танкеров.

Сейчас у "Атомфлота" три ледокола типа "Арктика" (проект 22220) с инновационной реакторной установкой РИТМ-200, в той или иной степени готовности находятся еще четыре атомных ледокола. Также Россия строит сверхмощный головной атомный ледокол проекта 10510 "Россия", который также планируется производить серийно.

По мнению Миронюка, пока СМП не сможет стать альтернативой Суэцкому каналу. Существующих мощностей ледокольного флота России недостаточно, чтобы полноценно работать и расчищать путь для всех желающих. Период удачной навигации (быстрого прохода судов) непредсказуем и может в лучшем случае длиться четыре месяца в году, а в худшем — два. Именно непредсказуемость условий навигации делают потенциальные издержки большими, чем на Южном маршруте.

В вопросе использования СМП есть и политические риски, ведь Россия находится под санкциями, которые постепенно расширяют. Не все страны готовы брать на себя риски и радикально менять маршруты на длительный срок.

Хуситы устроили PR-акцию

В целом эксперты согласны, что не стоит переоценивать влияние ближневосточного конфликта на мировую экономику. Естественно, ситуация влияет на рынок перевозок, поскольку Красное море — это Суэцкий канал, самый быстрый путь из дальневосточных регионов в европейские для танкеров, контейнеровозов и других судов.

Сейчас увеличивается стоимость фрахта и страховки. На Россию это тоже влияет, хотя и немного, мы ведь тоже возим грузы через Суэцкий канал, напоминает декан факультета "Школа политических исследований" ИОН РАНХиГС Сергей Демиденко. Он полагает, что у хуситов не так много возможностей полностью перекрыть судоходство в Красном море, поскольку у них нет авиации, радиоэлектронной разведки, достаточного вооружения. Да они и не преследуют такой цели, потому что под удар от их деятельности попадают в том числе арабские государства и Иран. Европа опять скупает "запретное" из России

"Я бы скорее расценивал деятельность хуситов как своего рода рекламно-религиозную акцию, попытку заявить о себе как о силе исламского сопротивления большому империалистическому миру", — резюмирует Демиденко.

Иными словами, пока эффект Красного моря выглядит краткосрочным. Вряд ли альтернативные маршруты, такие как Севморпуть, выиграют от этой ситуации. А вот рост цен на нефть и газ, пусть и кратковременный, весьма вероятен. Этим и может воспользоваться Россия. При этом освоению СМП и выстраиванию необходимой инфраструктуры нужно уделить особое внимание. Если проблемы в Красном море и Персидском заливе усугубятся, миру понадобится альтернатива, и она к этому моменту должна стать полноценной.