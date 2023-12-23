МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. С 1 апреля 2024 года в силу вступают положения закона номер 313-ФЗ, регулирующие допуск к управлению транспортными средствами граждан с иностранными водительскими удостоверениями. Кого и когда могут отстранить от управления автомобилем, рассказал агентству "Прайм" адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов. Россиян предупредили о новых штрафах за превышение скорости

"Согласно изменениям, иностранные водительские удостоверения будут признаны недействительными по истечении шести месяцев с даты получения их владельцем вида на жительство или паспорта гражданина РФ", — предупредил юрист.

Те, кто на 1 апреля 2024 года будет иметь соответствующий документ, либо граждане Российской Федерации, въехавшие в РФ до этой даты, обязаны получить российские права до 1 апреля 2025 года. Затем их иностранные водительские удостоверения станут недействительными.

По словам юриста, сдавать экзамены на права этим гражданам не надо. Выдавать российские водительские удостоверения им будут на основании действующих иностранных документов. Цель указанных изменений — устранение пробелов, связанных с уклонением водителей с иностранными правами от прохождения обязательного медицинского освидетельствования.

Как подчеркивает адвокат, изменения не затронут иностранных граждан, временно пребывающих на территории Российской Федерации, то есть не имеющих гражданства РФ или ВНЖ, а также граждан РФ и Белоруссии, имеющих национальные водительские удостоверения. Россиянам напомнили о штрафах за зимнюю резину

Процедура получения российских прав при наличии иностранных схожа с общей процедурой. Но небольшие исключения, по словам Данилова, есть, например, вместо справки об окончании автошколы можно представить иностранное водительское удостоверение.

Неполучение в срок российских водительских прав и управление транспортным средством по недействительному иностранному удостоверению является административным правонарушением, предусмотренным ст. 12.7 КоАП. Водителя с недействительными иностранными правами отстранят от управления транспортным средством до устранения этого нарушения.