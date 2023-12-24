МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. В конце декабря поставки нефти и газа в мире оказались под угрозой из-за ситуации в Красном море — нападения йеменских хуситов привели к тому, что многие перевозчики начали избегать этого маршрута. Нефть торговалась чуть дороже уровней начала месяца. Однако в течение 2024 года на нее больше будут влиять другие факторы. Буря в стакане воды: исламские радикалы разгоняют цены на нефть

Сто долларов за баррель

Прежде всего, это соотношение спроса и предложения. Спрос продолжает проседать на фоне сохранения жесткой денежно-кредитной политики мировых центробанков, и решения ОПЕК+ о сокращении добычи всего лишь пытаются удержать котировки в приемлемом для себя уровне (около 80 долларов за баррель), не допуская дальнейшего проседания.

Страны ОПЕК+ дважды в этом году принимали меры по сокращению добычи при падении цены Brent ниже 80 долларов за баррель. Первое сокращение — на 1,66 миллиона баррелей в день — случилось весной, второе — на 1,3 миллиона баррелей в день летом. На встрече 30 ноября было принято решение сократить добычу еще на 0,9 миллиона баррелей в день до конца первого квартала 2024 года.

Поскольку снижения учетных ставок в мировом масштабе в ближайшие месяцы не ожидается, динамика вряд ли улучшится. Но прогнозы специалистов противоречивы: Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает в следующем году профицита на рынке нефти в 0,5 миллиона баррелей в день, Минэнерго оценивает профицит в 120 тысяч баррелей в день, а ОПЕК, напротив, ждет дефицита в два миллиона баррелей в день.

"Столь сильное расхождение в прогнозах на 2024 год объясняется в высшей степени неопределенными перспективами крупнейших экономик", — констатируют аналитики брокера "ВТБ Мои Инвестиции".

Больше всего непонимания вызывает Китай, где вроде бы ожидается неплохой (на фоне развитых экономик) рост примерно в пять процентов. Однако ожидания рекордного спроса на фоне постпандемийного восстановления не оправдались, а в следующем году и вовсе ожидается его замедление.

Поэтому, скорее всего, мировые цены на нефть в 2024 году будут оставаться ниже уровня 100 долларов за баррель, полагает начальник аналитического управления Банка "Зенит" Владимир Евстифеев. "Ожидаемый диапазон колебания котировок — 60-90 долларов за баррель Brent", — считает он. Эксперты рассказали, что будет с нефтяным рынком в 2024 году

Это сходится и с прогнозами российских властей. В Минэкономразвития ждут, что нефть Brent в 2024 году будет стоить 85 долларов за баррель. Банк России ожидает 80 долларов за аналогичный объем.

Не исключено, что в течение первого квартала 2024 года цены будут оставаться высокими — 80-95 долларов за баррель, а затем начнут снижаться по мере завершения отопительного сезона. ОПЕК+ будет следить, чтобы спад не был слишком сильным и не выходил за приемлемые пределы. Однако дальнейшая судьба соглашения под вопросом, что не может не давить на цены.

Нефть в связке с рублем

При этом дисконт на российскую нефть Urals по отношению к Brent продолжит сокращаться. Если в марте 2023 года он составлял 34 доллара за баррель, то в ноябре — 10,3 доллара. Аналитики "ВТБ Мои инвестиции" прогнозируют среднюю цену Urals в 2024 году на уровне 78 долларов за баррель. Помешать сокращению дисконта может усиление санкций и активизация их исполнения, полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.

Влиять на курс рубля это будет опосредованно и лишь в среднесрочном периоде. Подорожание нефти, как правило, не оказывает никакого эффекта, поскольку действует бюджетное правило. Нефтяные сверхдоходы идут в "заначку", то есть, в Фонд национального благосостояния (ФНБ). А вот падение цен на нефть способно вызвать ослабление рубля для балансировки нефтегазовых доходов бюджета. Поскольку глобального нефтяного обвала никто не ожидает — если не прилетит "черный лебедь", — то значимого влияния на рубль не будет.

"На курс рубля в большей степени будут влиять другие факторы: экспорт других отраслей, импорт (есть вероятность сокращения и того, и другого), денежно-кредитная политика", — считает Миронюк.

С другой стороны, в российский бюджет на 2024 год заложена достаточно высокая стоимости нефти в рублях (6,4 тысячи рублей за баррель). С учетом этого, курс нацвалюты будет сильнее, чем прежде вовлечен в цели наполняемости казны, полагает Евстифьев. Иными словами, стоимость рубля может перейти из вторичных в первичные инструменты бюджетной политики. В этом случае, чтобы предопределить дальнейшую судьбу рубля, придется следить за нефтяными котировками.

В целом эксперты не сомневаются, что в первом квартале курс удержится в более или менее приемлемых рамках (90 рублей за доллар или около того). Некоторое укрепление возможно ближе к марту, на который намечены президентские выборы. А вот во втором полугодии состояние дел на нефтяном рынке и ситуация с наполняемостью бюджета во многом будет влиять на текущий курс. Новак ожидает снижения объемов экспорта нефти в 2023 году

В любом случае рубль будет реагировать на существенную волатильность нефти, поскольку на рынке довольно много физлиц, преследующих спекулятивные цели, а спрос на иностранную валюту для сбережения по-прежнему высок, констатируют эксперты.

Оптимизма поубавилось

И, конечно, не стоит забывать о глобальных экономических перспективах — если рецессия, которую ожидают многие, окажется мягкой, она не сильно ударит по ценам. Серьезный кризис способен привести к значительному обвалу спроса и, как следствие, падению цен на "черное золото". Чем лучше будут чувствовать себя основные торговые партнеры России, тем стабильнее приток нефтяных доходов в бюджет, и наоборот. Поэтому для России выгоднее мягкая посадка мировой экономики, нежели полноценный кризис.

В случае серьезных проблем нефтяники могут продолжить сокращать добычу и снижать инвестпрограммы, что негативно скажется на потреблении в ряде связанных отраслей и в целом на российском ТЭК, считает Миронюк. "Но, помимо экономики, на стоимость нефти влияет множество других факторов: геополитика, эффективность действий ОПЕК+, рост предложения других стран", — рассуждает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.

Прежде всего, речь идет о США: там увеличивается сланцевая добыча, что снизит темпы роста мировых цен. По оценкам инвестбанка Goldman, эта деятельность обойдется рынку в среднем в 10 долларов за баррель (настолько банк снизил прогноз на 2024 год). Прогнозы по геополитике уже не отваживается делать никто, но ситуация на Ближнем Востоке может значительно осложнить добычу и логистику в Красном море и Персидском заливе. Несомненно одно — оптимизма поубавилось, и заветная цифра в 100 долларов за баррель практически исчезла из ожиданий аналитиков.