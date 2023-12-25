МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. C 1 января на 9,8 процента проиндексируют зарплату работникам сфер образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и науки. Об этом агентству "Прайм" рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Россиянам объяснили, кому повысят пенсию в 2024 году по новому закону

Повышение зарплаты на 4,5 процента для остальных бюджетников запланировано на 1 октября.

"При этом индексации заработка чиновников в 2024 году не будет. Зарплаты судей, гражданских служащих, депутатов Госдумы и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти заморожены до 1 января 2025 года (за исключением военных и сотрудников силовых ведомств)", — отмечает юрист.

По закону индексацию зарплат обязаны проводить все организации, в том числе и небюджетные: работодатель самостоятельно должен оценить уровень инфляции и то, как вырос минимальный размер оплаты труда. "В законе не указано, когда и как именно работодатель должен индексировать зарплату — главное, чтобы прибавка просто была", — подчеркивает эксперт.

Все детали, в том числе сроки и размеры индексации, работодатель устанавливает во внутренних документах и договорах. Если руководство решит оставить сотрудников совсем без повышения, те вправе обратиться в Роструд или в суд, рассказал Виноградов.