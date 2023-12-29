МОСКВА, 28 декабря — ПРАЙМ, Ольга Орловская. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что сделка ОПЕК+ принесла бюджету России дополнительно 30 триллионов рублей, это больше замороженных за рубежом российских активов. "Прайм" разбирается, откуда взялись такие доходы и как ОПЕК+ поможет России в следующем году. Эксперты рассказали, что будет с нефтяным рынком в 2024 году

По мнению Дмитриева, соглашение стран-экспортеров нефти, может быть, одна из важнейших сделок за последние десять-двадцать лет. "Саудовская Аравия, другие страны ОПЕК+ показывают пример конструктивного созидательного сотрудничества, которое полезно всему миру", — заявил глава РФПИ.

Напомним, что суть сделки в том, что страны альянса регулярно обсуждают объемы добычи нефти и в случае необходимости договариваются об их снижении. Так они вызывают дефицит на рынке и, следовательно, повышение цен. Что касается резервов, то Россия лишена доступа к почти 300 миллиардам долларов из-за блокировки активов странами Большой Семерки после начала СВО.

Откуда получились 30 триллионов рублей

Цифра в 30 триллионов рублей требует отдельного пояснения, считает аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко. В 2023 году нефтегазовые доходы России составят 9 триллионов рублей, в 2022 году — около 11,5 триллиона. Таким образом, если говорить о совокупных нефтегазовых доходах бюджета после февраля 2022 года, когда началась СВО, то общая цифра получается 20,5 триллиона рублей, или на 9,5 триллионов скромнее, чем озвучивал глава РФПИ.

При приблизительном среднем курсе за 2022-2023 годы в 76-77 рублей за доллар, если бы 300 миллиардов долларов резервов не были заморожены, то они превратились бы в чуть более 23 триллионов рублей. То есть, это больше того, что мы имеем за два года в виде нефтегазовых доходов.

Зато в 2021 году нефтегазовые доходы достигали 9,1 триллиона рублей. С учетом этого дохода получается цифра уже близкая к той, которая была названа Дмитриевым, и она точно превышает объем заблокированных санкциями российских активов, говорит Дудченко.

Правда стоит помнить, что доходы, полученные бюджетом в 2022 году в большей степени связаны с ценовым шоком на энергетическом рынке. Таким образом, заслуга действий ОПЕК+ в доходах российского бюджета за 2022 год не так уж высока. Все по сто. Почему даже дорогая нефть не поможет рублю в 2024 году

В целом эти цифры — нефтегазовые доходы и замороженные активы России — сравнивать корректно, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Обе они связаны с сырьевыми доходами страны в последние годы (сверхдоходы от нефти складывались в золотовалютные резервы).

Правда, сравнивать эти показатели можно лишь в масштабе, но не по содержанию, дополняет ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков. Международные резервы — это средства, которые непосредственно не участвуют в формировании экономического оборота. Доходы от нефти, напротив, составляют базу для расходов самих компаний и поступлений в бюджет.

ОПЕК+ приносит стабильный доход

Но, возможно, Дмитриев раскрыл цифру в 30 триллионов рублей потому, что это дополнительные доходы бюджета непосредственно от сделки ОПЕК+ за семь лет — с 2017 по 2023 годы, полагает Васильев. Напомним, что альянс ОПЕК+ во главе с Россией и Саудовской Аравией образовался в декабре 2016 года.

Альянс поддерживал стабильность рынка на протяжении этих семи лет, сотрудничество сглаживало волатильность нефтяных цен и поддерживало бюджетные доходы стран-участниц альянса. Для примера, средняя цена WTI в 2020 году составляла 32,25 доллара за баррель, в 2021 — 60,84 доллара, в 2022 году — 87,40 доллара, а в 2023 году — 70,58 доллара.

Напомним, что весной 2020 года в разгар пандемии COVID-19 сделка ОПЕК+ развалилась, и в моменте цена на нефть Brent падала ниже 20 долларов за баррель. Но участники быстро вернулись к соглашению, что позволило котировкам Brent оставаться в диапазоне 40-50 долларов за баррель.

По мнению Дудченко, приписывать восстановление нефтяного рынка в 2021 году исключительно действиям картеля будет неверным, хотя, безусловно, его немалая заслуга в том, что цены на нефть выросли. Стоит вспомнить, что 2020-2021 годы — это период низких ставок и программ количественного смягчения, позволивший залить рынки ликвидностью (денежная масса в США выросла почти в 1,5 раза). Развитые страны вышли на устойчивую траекторию роста. Как следствие, спрос на энергетическом рынке также вырос.

"В 2023 году мы наблюдаем прямо противоположную картину, когда действия ОПЕК+ компенсируются замедлением темпов роста мировой экономики в совокупности с бьющей рекорды добычей нефти в США и использованием американцами своих стратегических резервов" — объясняет аналитик ФГ "Финам".

Отсутствие плотного, доверительного сотрудничества, могло отправить цены на нефть еще ниже. В любом случае, исход для российского бюджета оказался бы похожим.

С точки зрения нефтяных доходов корректнее было бы говорить о сотрудничестве России с Китаем и Индией, куда, по словам вице-премьера Александра Новака, было переориентировано 90 процентов российского нефтегазового экспорта. Однако даже данное сотрудничество сложно было бы назвать полностью доверительным, учитывая дисконт, с которым покупается российский товар. Буря в стакане воды: исламские радикалы разгоняют цены на нефть

Следующий год будет горячим с самого начала

Доходы от продажи нефти в 2023 году не рекордные. Среднегодовые цены бывали и повыше, как, например, в период с 2011 по 2014 годы, когда средняя цена нефти не падала ниже 85 долларов за баррель и периодически торговалась на более высоких значениях, напоминает Кочетков из "Открытие Инвестиции".

Что касается следующего, 2024 года, то мир будет следить за двумя военными конфликтами, которые стали влиять на рынок нефти и газа: на Украине и на Ближнем Востоке.

Конечно, сотрудничество в рамках ОПЕК+ продолжится с высокой вероятностью. Как минимум, от стабильности цен выигрывают бюджеты всех нефтедобывающих стран. И для многих из них 80 долларов за баррель — бюджетный параметр. Соответственно, производители будут предпринимать усилия по сохранению цены нефти около этого значения, уверен Кочетков.

Существуют, конечно, риски глобальной рецессии или распада альянса ОПЕК+, они приведут к снижению стоимости нефтяных фьючерсов. Но пока что более актуальным является возможное обострение ситуации на Ближнем Востоке. А оно приведет к удорожанию нефти, заключают эксперты.