МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Программа долгосрочных сбережений граждан стартует с 1 января 2024 года. Она позволит получить дополнительный доход в будущем и создать для себя так называемую финансовую подушку безопасности. Володин напомнил пенсионерам о новогоднем подарке

По мнению главы Минфина Антона Силуанова, это создаст дополнительный стимул для роста сбережений граждан и, соответственно, длинных денег в экономике. Минфин рассчитывает, что к программе в ближайшее время присоединится два миллиона человек. По словам министра, согласно оценкам, она позволит привлечь 300 миллиардов рублей.

По закону участие будет добровольным. Желающие смогут заключить договор с одним из негосударственных пенсионных фондов. Формирование долгосрочных сбережений идет из личных средств граждан и пенсионных накоплений. Они есть у каждого, кто официально работал с 2002 по 2014 год, находятся на личном счету в СФР или в НПФ. Деньги может вносить и работодатель, если с ним есть такая договоренность.

Подключается и государство. За счет средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) оно софинансирует программу — ежегодно вносит не менее двух тысяч рублей. Но не всем одинаково: один к одному (один рубль на каждый рубль взносов) — только тем, чей доход не превышает 80 тысяч рублей в месяц. Один к двум — если доход от 80 до 150 тысяч рублей в месяц, и один к четырем — при доходе свыше 150 тысяч рублей в месяц. В Госдуме оценили повышение пенсий с Нового года

"Софинансирование длится в течение трех лет. При этом первый год участник оплачивает взносы сам, государство подключается со второго года. Так, если гражданин заключил договор и оплатил взнос в 2024-м, государство внесет первый взнос в 2025 году. Максимальная сумма, которую оно добавит — 36 тысяч рублей в год", — пояснила ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

При желании можно открыть несколько счетов — не только на себя, но и на близких.

Сбережения застрахуют, как и банковские вклады, но на сумму в два раза больше — 2,8 миллиона рублей. Кроме того, на них распространяется налоговый вычет — можно вернуть часть уплаченного за год подоходного налога.

Начать получать ежемесячные выплаты от НПФ можно через 15 лет после заключения договора, либо с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин. Эти выплаты могут быть срочными (на срок не менее 10 лет) или пожизненными. Если размер пожизненных выплат в случае их назначения составит менее 10 процентов прожиточного минимума пенсионера, участнику положена единовременная выплата в размере остатка средств на счете.

Забрать все сбережения вместе с инвестдоходом без расторжения договора можно и раньше, если человек попадет в трудные жизненные обстоятельства (болезнь, потеря кормильца). После смерти застрахованного наследники получают остаток средств на счете во всех случаях, кроме одного — если ему перед смертью была назначена пожизненная ежемесячная выплата. В случае начисления срочной выплаты правопреемникам отдадут оставшуюся сумму.

На средства, формируемые гражданами по договорам долгосрочных сбережений, будут распространяться все права участников пенсионных программ. Таким образом защищены их права и законные интересы. "Почта России" внедрила систему для контроля доставки пенсий и выплат

При этом в Банке России высказывали мнение, что программа долгосрочных сбережений вряд ли получит широкое распространение без мягкого побуждения, как минимум, для защиты интересов работников предприятий.

"Либо те же самые пенсионные фонды или банки, которые будут являться агентами этой системы, должны будут предлагать какие-то суперпривлекательные условия для того, чтобы потенциальный инвестор поверил в долгосрочные инвестиции в период неопределенности", — говорил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.

По его словам, когда система начнет работать, придется как можно быстрее донастраивать ее с точки зрения учетов интересов инвесторов.