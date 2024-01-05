МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Чтобы получать пенсию по старости, необходимо выполнение трех условий — достичь определенного возраста, иметь минимальный стаж работы и нужное количество накопленных пенсионных баллов. Об этом рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Пенсии, пособия, зарплаты. Каких доплат от государства ждать в 2024 году

В 2024 году пенсионного возраста достигнут мужчины 1961 года рождения — те, кому исполнится 63 года, и женщины 1966 года рождения в возрасте 58 лет.

Минимальный стаж работы с 2024-го должен составлять 15 лет, а необходимое количество накопленных пенсионных баллов — 28,2.

Вместе с тем, на пенсию можно выйти и досрочно, например, благодаря длительному трудовому стажу: для мужчин — 42 года, для женщин — 37 лет. "Однако даже в этом случае сохраняется требование к возрасту "досрочника": мужчины — от 60 лет и женщины — от 55 лет", — уточнила экономист.

Раньше могут выйти на заслуженный отдых и безработные предпенсионеры, которые состояли на учете в Центре занятости и были уволены с предыдущего места работа в связи с ликвидацией или реорганизацией компании — то есть, по не зависящим от работника обстоятельствам.

Стать пенсионерами раньше могут многодетные матери, работники вредных производств, граждане с "северным" стажем более пятнадцати лет, а также учителя, врачи и работники сферы культуры при условии, что они набрали минимальный необходимый стаж в соответствующих отраслях.