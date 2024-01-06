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Юрист предупредил, чем опасны слишком большие вклады
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При назначении большинства социальных пособий учитывают материальное положение, в том числе, величину банковских вкладов претендентов. В каких случаях в выплате пособий могут... ПРАЙМ, 06.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Ульяна Крайняя
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МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. При назначении большинства социальных пособий учитывают материальное положение, в том числе, величину банковских вкладов претендентов. В каких случаях в выплате пособий могут отказать, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
По его словам, всю совокупность доходов, включая банковские вклады, учитывают при назначении единого пособия (выплаты женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности и родителям детей до 17 лет, проходящим по критериям нуждаемости) и пособия по малообеспеченности.
То же касается субсидий на оплату услуг ЖКХ.
Как подчеркивает юрист, главным критерием при назначении большинства пособий является нуждаемость: среднедушевой доход семьи не должен превышать величину регионального прожиточного минимума.
"Соответственно, для получения пособия размер вклада в банке не должен превышать десяти региональных прожиточных минимумов, а проценты — одного прожиточного минимума. Если этот показатель превышен, то в назначении пособия откажут", — предупредил эксперт.