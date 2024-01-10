МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. За оказание некачественных коммунальных услуг россияне вправе потребовать перерасчет. Об этом агентству "Прайм" рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Москвичей предупредили о мошенниках под видом коммунальщиков

В новогодние праздники в Москве и Подмосковье столбик термометра по ночам опускался ниже —30 градусов по Цельсию. Это вызвало перебои с электричеством, отоплением и водоснабжением в ряде населенных пунктов. Учитывая ситуацию, коммунальные службы Подмосковья обещали автоматически сделать перерасчет для жителей многоквартирных домов. Но обратиться в управляющую компанию (УК) можно и самостоятельно, напомнил юрист.

Потребовать перерасчет за отопление граждане могут в следующих случаях:

когда предоставляется некачественная услуга (температура в помещениях ниже нормы в +18 градусов, в угловых комнатах +20 градусов);

когда тепло не подается в помещение дольше, чем установлено нормами (при температуре воздуха в помещениях выше +12 не более 16 часов, от +10 до +12 — 8 часов, от +8 до +10 — 4 часов.

Всего в течение месяца суммарно отопление не могут отключать более чем на 24 часа, подчеркивает Гусятников.

Для подачи заявления на перерасчет необходимо зафиксировать температуру в помещении. Это делает приглашенный специалист из УК, который должен составить акт, замерив температуру на высоте 1 метра от пола.

"Также необходимо обратиться в УК, чтобы подтвердить отсутствие отопления дольше положенного срока — специалист составит акт о том, что коммунальная услуга не предоставлялась в течение определенного времени", — разъяснил эксперт.

То же касается горячей воды — за дни, когда ее не было или температура опускалась ниже нормы, жители многоквартирного дома платить не должны. Представитель УК в этом случае тоже должен зафиксировать отключение.

Перерасчет нельзя потребовать, если установлены индивидуальные приборы учета (теплосчетчики или счетчики воды). В этом случае оплата происходит по фактическому потреблению, а не по нормативу.

"Если, несмотря на верно составленные документы, УК отказывается делать перерасчет, то гражданин имеет право обратиться в территориальную жилинспекцию и в суд. Кроме самого перерасчета, в суде можно потребовать штраф в размере 50 процентов от суммы взыскания, согласно закону "О защите прав потребителей" за отказ исполнить требование в добровольном порядке", — заключил юрист.