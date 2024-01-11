МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Продажа валюты Минфином вряд ли значительно определит ситуацию на валютном рынке — сейчас важнее соотношение спроса импортеров и предложения от экспортеров, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

В четверг Минфин сообщил, что с 15 января по 6 февраля текущего года перейдет к продаже валюты и направит на операции по бюджетному правилу 69,1 миллиарда рублей. Теперь все иначе: новый взгляд на рубль

"Новость весьма ограниченно повлияет на курс рубля. Ежедневный объем продаж составит 4,1 миллиарда рублей. Это менее 3 процентов рынка", — рассуждает Антонов.

Сегодня курс доллара в большей степени зависит от спроса/предложения. Со стороны продавцов выступают экспортеры, со стороны покупателей импортеры, поэтому вливания от Минфина не столь принципиальны.

С 9 января Банк России возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств ФНБ на 11,8 миллиарда рублей в день. Это близко к текущим объемам покупки валюты в ФНБ в рамках так называемого "зеркалирования" операций регулятора — 11,7 миллиарда рублей. Таким образом, ЦБ выступит чистым продавцом, так как продаст валюты на 100 миллионов рублей больше, чем купит. Вероятно, это соотношение сохранится до начала февраля, полагает Антонов.

С учетом сравнительно низких объемов присутствия ЦБ и Минфина на рынке, для курса рубля важнее цены на нефть и динамика доллара на рынке форекс, предположил он. Чем ниже цена нефти, тем меньше покупается валюты по бюджетному правилу. Что касается глобального доллара, то, скорее, он в ближайшие месяцы будет склонен к ослаблению, и это поддержит рубль.

На текущий момент комфортный уровень для доллара — 87,65 — 92,85 рублей. "Даже при преобладании "медвежьих" факторов в январе мы не ожидаем обвала российской валюты ниже 93 рублей за доллар. В 2024 году в среднем, по нашим прогнозам, доллар будет в рамках 85-95 рублей", — заключил аналитик.