МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Банки имеют права продавать коллекторам просроченные долги клиентов без их согласия, но не все, и лишь если такая возможность прописана в договоре, рассказала агентству "Прайм" руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина. Россияне резко увеличили выплаты коллекторам

На первом этапе финансовые организации сами разыскивают должников и пытаются убедить погасить долги. Если долг признан безнадежным (клиент не платит более 90 дней и прячется), его продают коллекторам, чтобы хотя бы частично возместить убытки. Этот процесс называется цессия, он занимает от трех до девяти месяцев.

Согласия заемщика при этом не требуется, но лишь если в кредитном договоре оговорена возможность переуступки. Если упоминания об этом нет, то кредитная организация не имеет права взыскивать долги руками коллекторских контор, говорит специалист.

По закону продать могут четыре вида долгов:

кредитный;

по договору займа (с МФО);

по договору подряда;

по договору поставки.

Долги по алиментам, возмещению ущерба жизни и здоровья и другие подобные проданы быть не могут.

Если продажа все же состоялась, вы должны получить уведомление об уступке прав требования. "Если такого уведомления не было, а вас уже беспокоят коллекторы, проверьте, не мошенники ли это", — советует эксперт.

После получения уведомления коллекторы имеют право взыскивать переуступленный долг, действуя строго по закону.

"В любом случае, в первую очередь, постарайтесь договориться со своей кредитной организацией о дополнительной рассрочке до продажи долга", — советует Вяльшина. Если долг уже продали, то с коллекторскими компаниями так же можно попробовать договориться о рассрочке.

Поскольку банки продают долги сразу портфелями, то в них могут оказаться и долги более чем трехлетней давности. Коллекторы могут взыскивать и их, в том числе, через суд. Если такое произошло с вами, необходимо заявить о применении срока исковой давности, подав соответствующее заявление (ходатайство). Согласно п. 2 ст. 199 ГК РФ, истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске, заключила специалист.