МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Многие льготы можно получить в беззаявительном порядке, но в некоторых случаях гражданин самостоятельно должен предоставить документы, доказывающие право на их получение, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.

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Есть ситуации, при которых льготы можно лишиться, если вовремя не подтвердить свой статус. Яркий пример, по словам юриста, — льгота на парковку для многодетных семей в Москве. "Если раз в три года не подавать заявление с подтверждением статуса многодетной семьи и номером авто, льгота перестает предоставляться, а владельцу, в случае неоплаты парковки, начнут приходить ощутимые штрафы", — предупреждает он.

Многодетным семьям юрист рекомендует тщательно следить за сроком действия их удостоверений. "В одних регионах льготы перестают предоставлять, когда старшему ребенку исполняется 18 лет. А в других — статус многодетной у семьи сохраняется, пока младшему ребенку не исполнится 18 лет", — разъясняет Соловьев. 

Кроме того, статус многодетности перестает действовать, если кого-то из родителей лишили родительских прав или детей забрали на полное попечение государства. В этом случае семья лишается скидки на оплату ЖКУ, налоговых льгот и дополнительных выплат.

Подтверждать свой статус на заседаниях комиссий Медико-социальной экспертизы (МСЭ) все еще должны некоторые категории инвалидов. "Это вызывает негативную реакцию людей, но такой порядок направлен на исключение случаев злоупотребления статусом инвалида и незаконное получение льгот и социальных выплат", — указывает эксперт. 

Также лишиться льгот и пособий могут малоимущие и безработные, если не подтвердят свой статус или перестанут соответствовать установленным критериям.

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Человек может лишиться и субсидии на оплату ЖКУ, которую назначают вне зависимости от льготной категории, если значительная часть доходов семьи уходит на оплату коммуналки. "Так, субсидии могут лишить досрочно, если вы не оплатили ЖКУ в течение двух месяцев; не погасили задолженность за предыдущие три года; изменили место жительства; нарушили сроки подтверждения права на субсидию",- пояснил юрист. 

В целом, к каждой льготе лучше относиться как к важной составляющей своего бюджета, поскольку она либо экономит денежные средства, либо дает право на их получение. Поэтому лучше изучить порядок предоставления и прекращения льгот, которыми пользуетесь, заключил Соловьев.