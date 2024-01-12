МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ, Роман Серов. Россия продолжит менять географию нефтяных поставок в новом году. Какие направления окажутся более востребованными, а где ждать спада, читайте в материале "Прайм". "Смирительная рубашка". Европу ждет еще одно испытание в 2024 году

США возобновили импорт нефти из России после полуторагодового перерыва. Как следует из анализа данных американской статистики, проведенного РИА Новости, в октябре прошлого года страна импортировала почти 37 тысяч баррелей российской нефти, а в ноябре приобрела еще около 10 тысяч баррелей.

До этого последнюю партию США закупили в апреле 2022 года. Затем в рамках ужесточения санкций отказались от покупок, за ними последовали другие страны Запада. За прошедшее с этого момента время стало очевидно — Россия смогла адаптироваться к ограничениям. Объемы поставок переориентировали на Азию, дружественные и нейтральные страны. Ведут переговоры о сделках с государствами Африки и Латинской Америки.

Кому нужна российская нефть

Основным рынком сбыта для российской нефти (как и остальных энергоносителей) всегда была Европа. Именно на ее долю приходилась половина поставок. Азиатские рынки подключились позже, но сотрудничество развивалось ускоренными темпами. Уже в 2021 году Китай и Республика Корея вместе потребляли до 40 процентов российского нефтяного экспорта. Остальное делили между собой другие страны, среди которых на США приходилось не более 3-4 процентов.

Но даже с учетом этого те без малого 50 тысяч баррелей, которые закупили Штаты прошлой осенью — очень незначительные объемы. Для сравнения, ежесуточный российский экспорт нефти и нефтепродуктов — более 7 миллионов баррелей. Раньше закупки объяснялись тем, что определенные НПЗ работают только с тяжелыми сортами нефти. Основной объем ее поставок приходится на Венесуэлу, Иран и Россию. И все они — вот это совпадение — находятся под американскими санкциями.

Но так или иначе, за полтора года санкций США нашли, у кого закупать любые нужные им сорта в любых объемах. Поэтому данные статистики можно объяснить либо техническим сбоем, либо случайно возникшей пересортицей, либо контрабандой. Особенно интригует версия о том, что это технические закупки, чтобы проверить соблюдение ограничений.

Поставки в Африку и Латинскую Америку традиционно невелики — в этих регионах есть своя нефть, так что речь идет в основном о штучных контрактах. Так, в декабре 2023 года Россия поставила в Бразилию рекордное количество нефтепродуктов — полтора миллиона тонн. Ранее "Роснефть" участвовала в проектах в Венесуэле, но затем вышла из этого бизнеса.

В страны Африки в прошлом году могло уйти 18-20 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов (по оценке Минэнерго РФ). Дальнейший рост зависит от платежеспособности местных потребителей и желания российских компаний инвестировать в инфраструктуру, а также от политической ситуации.

Друзья старые и новые

Санкции Запада существенно изменили географию российских поставок, но не привели к их значительному сокращению. Более того, в 2023 году Россия второй год подряд наращивала бурение нефтяных скважин. Основные грузопотоки были направлены в дружественные или нейтральные страны еще до ввода в действие эмбарго Запада. Ключевыми потребителями стали Китай, Индия и Турция. Западу приготовиться: Россия расширяет географию поставок нефти

"Китай приобретает, в основном, премиальную нефть сорта ВСТО, а также Urals. Индия в 2023 году преимущественно закупала нефть сорта Urals из портов Новороссийск, Приморск, Усть-Луга, а также арктическую нефть из порта Мурманск и нефть сорта ВСТО из порта Козьмино", — пояснила доцент факультета маркетинга и международного сотрудничества Института управления и регионального развития РАНХиГС Тамара Сафонова.

Среди традиционных импортеров российских нефтепродуктов следует отметить Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Саудовскую Аравию, Марокко, Ирак, Алжир, Тунис, Ливию, Грузию, Гану, Того. В числе новых покупателей российской нефти — Пакистан, в ноябре 2023 года он получил первую партию российской нефти в порту Карачи.

Спрос определит предложение

В перспективе 2024 года маршруты и объем поставок во многом зависят от договоренностей ОПЕК+. В первом квартале добыча должна сокращаться. А затем все зависит от спроса. Если оправдается прогноз его роста на более чем два миллиона баррелей в сутки, то от сокращения добычи и поставок перейдут к увеличению, в том числе, это коснется и России.

Основным направлением останется Азия — Китай и Индия. Именно там ожидается основной интерес. "Так, в Индии в 2023 спрос вырос больше, чем в США и Европе вместе взятых. Поставки туда вдвое превышали объем, который мы поставляли в Болгарию в лучшие годы", — говорит замгендиректора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра "ИнфоТЭК" Александр Фролов.

Поставки в Европу сократятся, но избирательно. Так, упомянутая Болгария намерена досрочно отказаться от импорта российской нефти, на который пока действует временное разрешение. "Но это примерно 125 тысяч баррелей в сутки. Для сравнения, объем поставок в Азию — 3 — 3,5 миллионов баррелей в сутки", — пояснил Фролов. Венгрия, Словакия и отчасти Чехия продолжат покупать российскую нефть.

Радикально новых маршрутов в текущем году не появится. "На всех направлениях — Азия, Африка, Латинская Америка — Россия работает не первый год, и события 2022-го лишь ускорили процесс дифференциации поставок", — полагает Фролов.

Санкции и их обход

Параллельно будут нарастать санкции — в этом уже мало кто сомневается. Из свежих предложений выделяется давление на Данию, которой Евросоюз предложил проверять и блокировать танкеры с нефтью из России без западной страховки. Все по сто. Почему даже дорогая нефть не поможет рублю в 2024 году

"Теоретически такое действие могло бы снизить объемы российских поставок. Из портов Балтийского моря экспортируется порядка 1,5 миллионов баррелей в сутки. Это ключевой логистический путь. Без него у России остаются только порты на Дальнем Востоке и Мурманске", — напомнил управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Виталий Громадин.

Однако введение подобных санкций приведет к тому, что стоимость нефти на международных рынках подскочит равноценно выбывшим объемам поставок. Динамика будет сравнима с той, что наблюдалась в 2022 году при введении первоначального эмбарго.

Это не выгодно в первую очередь США, где осенью текущего года пройдут президентские выборы. Действующей администрации будет сложно удержаться, если бензин продолжит дорожать, а это при росте цен на нефть неизбежно. Поэтому акцент будет смещен на соблюдение уже действующих ограничений.

Дальнейшее ужесточение санкций, как и контроля над их исполнением приведет к совершенствованию методик обхода. Российские нефтеналивные грузы традиционно востребованы на мировых рынках, основные импортеры уже сформировали в своих портах распределительные хабы, которые до ввода в действие эмбарго располагались в зоне Евросоюза. В этой связи можно ожидать увеличения грузооборотов и дальнейшего укрепления торговых отношений, прежде всего, с дружественными для России странами, полагает Сафонова. При усилении давления поставки уйдут еще дальше в тень.