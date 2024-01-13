МОСКВА — 13 янв, ПРАЙМ. Ежегодно в стране фиксируют десятки тысяч аварий на системах коммунальной инфраструктуры. Износ сетей и оборудования крайне высок. Масштабное жилищное строительство, развернувшееся по всей стране, еще больше нагружает устаревшую инфраструктуру. Какое решение видят эксперты и законодатели, разбирался "Прайм". В Госдуме назвали причину роста числа аварий в ЖКХ

Где тонко — там и рвется. Когда столбик термометра опустился до минус 30 в Подмосковье, проблемы с отоплением возникли сразу в нескольких городах. И хотя такие морозы несправедливо называть аномальными для Центральной России, котельные и трубы не выдержали. Теплотрассы прорвало в Климовске, замерзали в Люберцах, Химках и Дмитрове, пострадали и некоторые столичные районы. Более сотни домов остались без отопления в Новосибирске — не выдержала магистральная теплосеть, хотя температура не опускалась ниже десяти.

Все проблемы с жилищно-коммунальным хозяйством можно разделить на три пункта: состояние магистральных сетей, содержание жилого фонда и капитальный ремонт. В холода критически важным становится первый — одна авария может оставить без тепла и горячей воды десятки тысяч жителей. А если таких аварий несколько — ситуация грозит катастрофой.

Сотни тысяч километров сетей

Масштабы проблемы на самом деле не ясны, оценки примерные и они разнятся. По данным Минстроя на май 2021-го, износ коммунальных сетей в целом по стране 58 процентов при общей протяженности свыше 900 тысяч километров, при этом деградация системы нарастает. Сергей Степашин, занимавший раньше пост председателя наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ, оценивал износ коммунальной инфраструктуры в России в 60-70 процентов.

Больше 570 тысяч километров — общая протяженность сетей водоснабжения, почти 200 тысяч — водоотведение и 175 тысяч — теплоснабжение. По данным комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, износ тепловых сетей — 63 процента, водопроводных — 65. И это средние цифры. В некоторых регионах все гораздо хуже. Так, в Калининградской области нужно менять, по сути, всю водопроводную сеть, чуть лучше в Карачаево-Черкессии, но все равно ситуация близка к критической. Воробьев оценил объем инвестиций для стабилизации ситуации в ЖКХ

Почти вся канализационная сеть в Ставропольском крае, Калмыкии и Тыве нуждается в замене. Наиболее высокий износ коммунальной инфраструктуры в регионах Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока.

Каждый год в стране должны менять не менее пяти процентов труб с высоким износом (в первую очередь, это объекты тепло- и водоснабжения), но меняют лишь два. При этом, нередко изношенные трубы заменяют на некачественные. В 2020 году Ассоциация производителей трубопроводных систем оценила долю "поддельных" труб на рынке в 30 процентов.

В советское время прокладывали трубы из специальной стали со сроком службы, исчислявшемся десятилетиями. Сейчас на рынке применяют трубы ППУ (с пенополиуретановой изоляцией), а также трубы ППМ (с пенополимерминеральной изоляцией). Но порой их умышленно производят из некачественного сырья, иногда демонтированные трубы после чистки и "реставрации" попадали на рынок под видом новых.

Цена вопроса — минимум пять триллионов

Когда Минстрой запросил у регионов информацию о том, сколько средств необходимо на замену сетей, то получили цифру в четыре триллиона рублей. Сюда можно добавить еще почти триллион, который понадобится потратить на очистные сооружения.

По данным Минприроды, доля загрязненных сточных вод в 2019 году составила 33 процента, при этом главными загрязнителями названы канализации коммунального и близкого им характера. Росстат оценил общую потребность в модернизации очистных сооружений в диапазоне 366-732 миллиардов рублей — на реализацию программ повышения экологической эффективности и до 330 миллиардов — на модернизацию систем водоотведения.

Словом, суммы требуются космические. Откуда их взять, учитывая, что тарифы на ЖКХ растут непрерывно, но на качество инфраструктуры это никак не влияет. В Подольске по решению Путина национализируют патронный завод

В советские времена коммунальные сети находились на балансе многих военных и промышленных предприятий. Такая практика была экономически эффективной с точки зрения всего народного хозяйства. В девяностые частные собственники стали избавляться от "балласта", стремясь сократить затраты. Так существенная часть коммунальных сетей была передана на баланс городов и населенных пунктов, которые в новых условиях не имели средств для текущего и капитального ремонта, указывает доцент кафедры Институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова.

В 2005 году приняли новый Жилищный кодекс, что положило начало формированию частных Управляющих компаний (УК), которые наряду с Товариществами собственников жилья (ТСЖ) стали управлять обслуживанием многоквартирных домов. Но ни у собственников, ни у компаний не хватает средств для решения столь масштабных задач. Кроме того, остались еще элементы коммунальных систем, расположенные на территории предприятий, в том числе режимных военных объектов, что затрудняет оперативный доступ к ним городских аварийных служб в критических ситуациях.

Откуда взять средства…

Парламентарии давно говорят о несоответствии действующих коммунальных тарифов реальным потребностям в финансовых ресурсах, необходимых для модернизации. Но обновлять коммунальные системы за счет населения — не оптимальный вариант, указывает аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина.

"Учитывая длительную стагнацию реальных доходов граждан и высокую задолженность россиян за жилищно-коммунальные услуги, еще больший рост нагрузки коммунальных платежей большая часть населения страны просто не потянет", — уверена эксперт.

Инвесторам коммунальная инфраструктура тоже не интересна: вложения требуются огромные, а окупаемости никакой. Участвовать в длинных инвестициях могут себе позволить только крупные игроки, среднему и малому бизнесу это просто не под силу. Доцент Сазанова одним из вариантов решения проблемы видит присвоение коммунальной системе статуса систем национальной безопасности и передачу их в сферу государственной собственности.

Без государственных денег проблему не решить, соглашается Николай Переславский, руководитель направления "Сопровождение" ГК CMS. Он подчеркивает: километры сетей по факту бесхозны и оценку их износа проводить просто некому. Нужен реестр всех сетей и конкретное и недвусмысленное закрепление за управляющими компаниями. Процесс контроля и надзора и за состоянием сетей и за их заменой тоже нужно ужесточить.

… на кого возложить всю ответственность

Но тут возникает второй после денег вопрос: а кто будет контролировать. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева полагает, что такие функции может взять на себя Минстрой. "Как они в режиме штаба занимаются стройкой, так и в режиме штаба могут заняться и ЖКХ. Вице-премьер Марат Хуснуллин умеет хорошо выстраивать системную работу, когда каждое решение, которое может приблизить результат, оттачивается до совершенства". Профессор предупредил, чем грозит перепад температур системам ЖКХ

Просто передать все на баланс государства, условно национализировать — нереалистично, подчеркивает депутата. В бюджете нет таких средств, да и государство — далеко не во всем выступает как эффективный собственник. Но оно может облегчить приход бизнеса в эту сферу через понятные и долгосрочные правила игры. В том числе и в плане тарифов.

"Правительство говорит о повышении тарифов до экономически обоснованных. Очевидно, придется повышать и расценки на воду, потому что у нас кубометр воды стоит практически столько же, сколько и бутылка воды в магазине. А водоканалы почти все банкроты. С тарифами на тепло везде по-разному. Но важно, чтобы их устанавливали только после аудита предприятий, чтобы граждане не платили за неэффективные котельные, например," — подчеркивает Разворотнева.

В любом случае времени откладывать этот вопрос нет. И в Госдуме надеются, что 2024-й станет годом жилищно-коммунального хозяйства. Прошлым летом Хуснуллин говорил, что поставил "лично для себя" и стройкомплекса задачу активнее заниматься этой отраслью. В 2023-м в систему ЖКХ вложили примерно вдвое больше средств, чем в 2022-м. На 2025 год предусмотрено уже 150 миллиардов рублей, на 2026-й — столько же. Более того, из ФНБ предусмотрены средства еще на 180 миллиардов. Деньги есть, и они выделяются. Осталось главное — грамотно осваивать.