МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Планы Запада подорвать энергетическую отрасль России провалились. Москва нашла новые рынки сбыта, более того — доказала высокую технологическую независимость. В 2023 году страна достигла рекордных показателей бурения нефтедобывающих скважин. Такой бум явно указывает на то, что Россия может обойтись без западных поставщиков нефтесервисных услуг и компаний-производителей бурового оборудования. Неожиданный поворот: российскую нефть снова покупают США и не только они

По данным Bloomberg, за первые одиннадцать месяцев 2023 года Россия пробурила нефтедобывающие скважины общей глубиной 28 тысяч километров. Таким образом, отмечает агентство, ссылаясь на данные аналитиков Kpler и "Яков и партнеры" (бывшее российское подразделение McKinsey), по итогам года масштаб бурения мог достичь невиданного за весь постсоветский период показателя.

Как подчеркивает Bloomberg, объемы работ ставят рекорды второй год подряд. Число запущенных скважин в январе-ноябре 2023 года уже превысило показатель всего 2022-го. А число завершенных скважин — близко к рекордному показателю за пять лет.

Растущий экспорт и геополитика

Такие ударные темпы явно демонстрируют готовность России поставлять больше нефти на внешние рынки. Львиную долю утерянного экспорта в Европу уже забирает Азия. По предварительным данным, Россия в 2023 году перенаправила в Азию 140 миллионов тонн экспорта нефти и нефтепродуктов из 220 миллионов, которые ранее приходились на Европу. То есть, более 60 процентов "европейского" экспорта. Юго-Восточная Азия, Индия и Китай по-прежнему останутся ключевыми рынками для российской нефти. На подходе и новые импортеры. В 2024 году нефтяной экспорт вырастет за счет поставок в Латинскую Америку: в Аргентину, Кубу и Бразилию. Последняя после двухлетнего перерыва уже возобновила закупки.

Кроме того, никуда не делись опасения по поводу грядущего дефицита черного золота и взлета цен. Так, например, еще осенью экономисты анализировали различные последствия развития конфликта на Ближнем Востоке. Один из прогнозов предполагал, что нефть может подорожать до 250 долларов за баррель, если в конфликт активно включатся Иран и США.

"Серия атак на нефтяные танкеры в Красном море со стороны повстанцев-хуситов из Йемена привела к повышению цен на нефть. Недавний захват нефтяного танкера увеличил вероятность ответных действий США в отношении Ирана, если будет установлено, что Тегеран причастен к инциденту. Усиление напряженности в регионе вызывает опасения, конфликт между Израилем и ХАМАС может стать более масштабным и вовлечь другие страны", — отмечает Максим Черняев, зам. декана экономического факультета РУДН. Западу приготовиться: Россия расширяет географию поставок нефти

Наконец, в условиях военной операции резко возрос спрос на топливо на внутреннем рынке. "Военная техника и обслуживающие ее системы потребляют значительные ресурсы, в том числе топливо. Его количество в условиях боевых действий — стратегически важный вопрос для обеспечения оперативной и слаженной работы вооруженных сил", — отмечает Черняев.

Собственные разработки

Интенсивное бурение — явный пример того, что Россия вполне может обойтись без западных поставщиков технологий.

В 2023 году США ввели санкции против десятков компаний, производящих буровое оборудование и разрабатывающих новые технологии производства. Цель — ограничить будущие добывающие возможности России. С 2022 года действуют введенные ЕС комплексные ограничения на экспорт оборудования, технологий и услуг для энергетической отрасли. Кроме того, два крупнейших в мире поставщика нефтесервисных услуг — Halliburton и Baker Hughes — продали свои российские подразделения и покинули страну.

Однако Россия существенно более независима в своих нефтесервисных услугах, чем принято считать, констатировали в BCS Global Markets. По оценкам Rystad Energy, только около 15 процентов внутреннего рынка бурения в стране зависит от "санкционных" технологий. Поэтому уход крупных западных нефтесервисных компаний оказал минимальное влияние, добавляют в Kpler.

"Россия, а прежде СССР, всегда были в числе мировых лидеров в области геологоразведки и бурения — это естественно, учитывая их долю на мировых рынках нефти. Поэтому доля внутреннего рынка, зависящего от западных технологий оказалась не так значительна, как представлялось. И это серьезное достижение нефтяного комплекса. Как и прежде основной удельный вес в структуре нефтесервисного рынка России занимает эксплуатационное и разведочное бурение", — указывает Павел Севостьянов, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Г. В. Плеханова. Все по сто. Почему даже дорогая нефть не поможет рублю в 2024 году

Обновление фонда скважин

Есть и технические причины: нефтеотдача от существующих месторождений уменьшается, идет поиск новых, что позволяет не допустить консервацию активного скважинного фонда. "Действующие скважины истощаются, поэтому развитие новых объектов добычи позволит стране не потерять конкурентные преимущества на мировом нефтяном рынке. Рост темпов бурения — драйвер развития производства оборудования и сервисных услуг. При этом нефтегазовые компании оптимизируют действующий фонд скважин, в том числе путем ограничения добычи старых советских низкорентабельных объектов", — указывает Тамара Сафонова, доцент факультета маркетинга и международного сотрудничества Института управления и регионального развития РАНХиГС при Президенте РФ.

Однако, как добавляет Павел Севостьянов, здесь важно соблюсти баланс: старый скважинный фонд требует больших затрат на повышение отдачи. Таким образом, есть соблазн снизить затраты на капитальный ремонт старого фонда и сосредоточиться на высокодебитных новых скважинах. Здесь действовать нужно разумно: повышать эффективности добычи на существующих скважинах и снижать первичное энергопотребление.

Интересно, что в мире количество нефтегазовых буровых установок за 2023 год снизилось. В Baker Hughes указывают на объективные риски снижения: ослабление энергетической безопасности некоторых регионов, особенно зависящих от импорта нефти и газа.