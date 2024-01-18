МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. С 1 февраля вступают в силу поправки в Федеральный закон, уточняющие способы взаимодействия коллекторов с должником. В чем суть новаций, рассказал агентству "Прайм" адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов. Раскрыто, когда банк может продать коллекторам долг без согласия клиента

Коллекторская деятельность регулируется законом от 03.07.2016 г. № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".

"Но, несмотря на наличие специального закона, оставались неразрешенные вопросы, связанные с порядком и периодичностью непосредственного взаимодействия коллекторов с должником. Новая редакция уточняет и дополняет эти способы", — объясняет эксперт.

Теперь при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или его представитель вправе взаимодействовать с должником через:

⎯ личные встречи, телефонные переговоры (непосредственное взаимодействие);

⎯ автоматизированного интеллектуального агента — это нововведение. Адвокат отмечает, что все такие звонки будут записываться, а должник имеет право на переключение общения с живым человеком;

⎯ телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и другие сообщения по сети связи общего пользования или с использованием сайтов, а также через Госуслуги. Это тоже нововведение. Правда, на Госуслугах должник должен дать свое согласие на такое взаимодействие;

⎯ письменную корреспонденцию по месту жительства или месту пребывания должника, которая доставляется почтальонами, курьером или курьерскими службами доставки.

По соглашению сторон возможны и другие способы взаимодействия. При этом должник вправе в любой момент отказаться от согласованного способа взаимодействия, сообщив об этом через нотариуса, по почте заказным письмом, по адресу электронной почты кредитора или представителя кредитора.

Также для борьбы с многочисленными звонками со стороны коллекторов уточняются их периодичность и длительность.

Так, не допускается непосредственное взаимодействие с должником:

1) в рабочие дни с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника;

2) через личные встречи более одного раза в течение недели;

3) посредством телефонных переговоров более одного раза в сутки, более двух раз в течение календарной недели и более восьми раз в течение календарного месяца.

Нововведения направлены и на противодействие анонимным звонкам со стороны коллекторов.

В начале общения коллектор должен сообщить должнику имя и индивидуальный идентификационный код, присвоенный кредитором, а при его отсутствии фамилию, имя и отчество лица, осуществляющего такое взаимодействие; а также данные кредитора или его представителя. Коллектор обязан сообщить сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе об ее размере и структуре.

При первой личной встрече с коллектором Данилов советует попросить его предъявить документ, удостоверяющий личность, а также доверенность, подтверждающую его полномочия. "Зафиксируйте информацию из этих документов, после чего свяжитесь с кредитором и уточните информацию о привлечении коллектора", — говорит он.

Юрист напоминает, что должник вправе встречаться и вести переговоры с коллекторами только через адвоката, а также вовсе отказаться от такого взаимодействия, но не ранее чем через четыре месяца с даты возникновения просрочки по денежному обязательству.

"Если коллекторы нарушают закон, например, ведут себя агрессивно, угрожают вам, не соблюдают ограничения по количеству контактов, унижают вас, то зафиксируйте это посредством аудиозаписи, фотофиксации текстовых сообщений или запросив детализацию телефонных переговоров у оператора связи. Помните, что психологическое давление на должника тоже запрещено", — предупреждает адвокат.

После фиксации факта нарушения обратитесь в управление Федеральной службы судебных приставов, а также в полицию или в органы прокуратуры. По словам юриста, нарушение регламента приравнивается к незаконной коллекторской деятельности.

Помните, что коллекторов можно привлечь к административной ответственности — штраф до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток (статья 14.57 КоАП РФ) и к уголовной — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом от одного миллиона до пяти миллионов рублей (статья 172.4 УК РФ).

При этом при выявлении однократного грубого нарушения закона, повлекшего причинение вреда жизни, здоровью или имуществу должника и иных лиц, коллекторскую организацию могут исключить из госреестра и лишить права на коллекторскую деятельность.