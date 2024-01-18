МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ, Ольга Орловская. Доллар традиционно считается "нефтяной" валютой — США были монополистами на рынке нефти еще с 19 века, поэтому продавали другим странам сырье за свои деньги. Потом нефть нашли на Ближнем Востоке, но США все равно продолжали контролировать рынок. Однако сейчас около 20 процентов нефти в мире продается не за доллары, подсчитала аналитик JPMorgan Chase в конце декабря 2023 года. "Прайм" разбирается, как Россия повлияла на снижение привлекательности американской валюты и скажется ли это на рубле. России удалось победить одну из главных санкций Запада и выйти на рекорд

В 70-х годах прошлого века президент СЩА Ричард Никсон подписал соглашение с Саудовской Аравией о том, что они будут продавать всю нефть только за американские доллары (саудиты получили от Штатов военную помощь и защиту). Это многие называли "сделкой века", поскольку доллар теперь был обеспечен нефтепотоками. В 1975 году весь ОПЕК согласился перейти на "нефтедоллары". Когда фьючерсы на нефть появились на биржах в 80-х годах, то традиционно они рассчитывались в долларах.

Но в последнее десятилетие все начинает меняться. Во-первых, сильно ухудшились отношения США и Саудовской Аравии — американский президент Джо Байден сумел настолько настроить против себя восточных шейхов, что они пошли на прецедент — фактически вышли из сделки, по которой они обещали продавать нефть только за доллары.

В 2023 году Саудовская Аравия и Индия впервые провели сделку по продаже нефти за национальную валюту, то есть не за доллары. Безусловная поддержка нефти со стороны арабских стран прекратилась, и это значит, что в ближайшее время будут и другие сделки за валюты, не имеющие отношение к США. ОПЕК повысила оценку добычи нефти в США в 2023 году

Вторая причина — противостояние Запада и России, которое началось в 2014 году, но бурно разрастается с февраля 2022 года, когда началась СВО. Антироссийские санкции вынудили Москву отказываться от продажи нефти (и других ресурсов) за доллары и евро, и она теперь ищет альтернативные варианты со своими партнерами. А среди них крупнейшие развивающиеся экономики мира — Китай, Индия и другие страны.

Доллару сказали подвинуться

Вероятно, развитие тенденции по взаимной внешней торговле в национальных валютах продолжится, считает начальник аналитического управления Банка ЗЕНИТ Владимир Евстифеев. Некоторые страны продолжают переводить контракты не в пользу доллара, в том числе по сделкам на поставку энергоносителей.

Ограничения против России стали катализатором этого процесса, при этом Китай, например, и ранее переводил внешнеторговые контракты в национальные валюты среди азиатских партнеров, напоминает Евстифеев. Говорить о конкретных долях пока сложно, поскольку это долгосрочный процесс трансформации международных расчетов, поэтому снижение доллара на 1-3 процента в год уже можно считать устойчивой тенденцией.

"Мы считаем, что этот процесс будет иметь определенное развитие. Нет оснований говорить, что текущие цифры — 20 процентов в других валютах — потолок с учетом геополитических изменений. Среди валют конкурентов — юань, рупия, валюты арабских стран. Постепенное снижение доли доллара в целом на нефтяном рынке напрямую не влияет на рубль, если не касается непосредственно торговых отношений РФ", — говорит начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев. Неожиданный поворот: российскую нефть снова покупают США и не только они

В перспективе, на фоне общей экономической дефрагментации, роль доллара будет постепенно снижаться. Например, за прошлый год товарооборот России и Китая вырос на 26 процентов, при этом 70 процентов российского экспорта составили энергоносители, за которые Китай, конечно, расплатился в своей национальной валюте, говорит аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко.

Помимо "отмененной" России, фиксируются и другие случаи снижения роли доллара в расчетах при международной торговле. Или, по крайней мере, предпосылки к такому снижению. Например, во взаимоотношениях Китай — Бразилия, Китай — Малайзия, ОАЭ — Индия и прочие.

В ФРС напряглись и испугались

Угрозу доллару в долгосрочной перспективе признают и в американском ФРС. В своем обзоре "Международной роли доллара" от июня 2023 года ведомство обращает внимание, что в более долгосрочной перспективе существует больший риск угрозы международному статусу доллара, а некоторые недавние события могут стимулировать международное использование других валют.

В качестве таких рисков называются санкции против России, рост роли евро на фоне возросшей европейской интеграции и, пожалуй, самое важное — быстрый рост Китая.

Пекин в последнее время активизировал усилия по продвижению выставления счетов в юанях. Например, достиг соглашения с Бразилией, которое позволяет китайским и бразильским компаниям вести торговлю в своих национальных валютах, а не в долларах США. С Саудовской Аравией также ведутся переговоры о возможном установлении цены на торговлю нефтью в юанях, говорит ФРС.

"По нашему мнению, наибольший шанс стать полноценной альтернативой доллару США в расчетах в долгосрочной перспективе, конечно, имеет китайский юань", — говорит аналитик ФГ "Финам".

В этом смысле интересной является покупка США российской нефти в октябре и ноябре 2023 года. Об этом свидетельствовали данные американской статистики, которые изучили РИА Новости. Как именно проводились эти сделки и в какой валюте была оплата, официально никто не сообщал. "Сделку могли провести через третьи страны, что не меняет сути происходящего. Есть также мнение, что данные закупки могли быть остатками по отложенным контрактным обязательствам до введения эмбарго, а значит, они "не считаются", — поясняет Дудченко. Западу приготовиться: Россия расширяет географию поставок нефти

В любом случае — эта сделка показатель, что американцы сами могут обходить свои же санкции, поскольку не могут справиться без российской нефти. В какой-то степени это потеря имиджа, хотя сам ввод санкций против Москвы уже заставил сомневаться страны в надежности США как партнера. Неудивительно, что многие хотят снижать свою зависимость как от США, так и американской валюты.

Хороший имидж для рубля

С одной стороны, российская экономика сейчас максимально дедолларизируется: сделок по покупке долларов нет, экспортно-импортные операции преимущественно проходят в альтернативных рублю валютах (или в рублях).

С другой, сейчас сложно оценить степень влияния снижения роли доллара в международных платежах, да и пока очень преждевременно. Но оно точно будет положительным, хотя бы с точки зрения имиджа: недружественная России валюта теряет рынок нефти.

В долгосрочной перспективе это влияние должно сказаться положительно, поскольку Россия продолжает все больше наращивать объемы резервов и расчетов именно в национальной валюте КНР. По мере вытеснения доллара, например, китайским юанем, это существенно упростит торговые взаимоотношения России с другими странами и должно положительно отразиться на торговом балансе страны, считает Дудченко.

По мнению Евстифеева из "Зенита", в любом случае, такое снижение доли доллара для рубля — это позитивный процесс, поскольку доллар — недружественная валюта. Расчеты в долларах за российскую нефть рискованны. При проведении платежей в рублях больше вероятности получения ожидаемой выручки экспортерами. Кроме того, у экспортеров в этом случает отсутствует необходимость удерживать валюту на внешнем контуре.

В "БКС Инвестиции напомнили", что на прошлой неделе рубль стал единственной валютой, которая не слабела на фоне доллара. За прошедшую неделю рубль укрепился до уровня 87 за доллар. Это не конечная точка ралли, и рубль может сместиться в коридор 85-87 за доллар, так как повышенный объем интервенций сохранится как минимум до конца первой недели февраля.