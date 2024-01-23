МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. С первого февраля совокупные выплаты пенсионерам вырастут в основном за счет ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) для льготных категорий населения. Об этом агентству "Прайм" рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Пенсионерам объяснили, за что не придется платить в 2024 году

Он напомнил, что пенсии проиндексировали с 1 января — страховые выплаты неработающих пенсионеров увеличили на 7,5 процента. Однако выплаты в совокупном виде — это не только пенсия. Для определенного количества пожилых россиян пенсионные выплаты включают и другие поступления. "В частности, это ЕДВ, которые тоже могут индексировать и, соответственно, совокупный доход пенсионера увеличится", — объясняет эксперт.

По словам Гиринского, увеличение ЕДВ коснется пенсионеров, которые являются одновременно и льготниками. Речь идет о ветеранах Великой Отечественной войны, Героях России, СССР, Героях Труда, чернобыльцах, инвалидах. "Индексация ЕДВ будет привязана к рассчитанной итоговой величине инфляции за прошедший год и таким образом ожидается в пределах 7,4-7,5 процента", — подсчитал экономист.

Определенное влияние на итоговую сумму выплат окажет принятие или отказ от набора соцуслуг (НСУ) для льготных категорий граждан. И, конечно, россиян, достигших в январе 80-летнего возраста, с февраля ждет прибавка в виде увеличения размера страховой пенсии по старости вдвое.