МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. С первого февраля практически все социальные выплаты будут проиндексированы как на федеральном, так и на региональном уровне, рассказал агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Пенсионерам объяснили, за что не придется платить в 2024 году

По данным Минтруда, индексация на 7,4 процента затронет более 40 выплат, пособий и компенсаций. Среди них материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячная денежная выплата ветеранам, ежемесячная страховая выплата и другие меры социальной поддержки. Повышение затронет более 20 миллионов россиян.

"Так, максимальное пособие по беременности и родам вырастет до 565 562 рублей, а максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет увеличится на 48 процентов, до 49 123 рублей", — приводит пример Гиринский.

Материнский капитал с 1 февраля составит почти 631 тысячу рублей на первого ребенка и 834 тысячи рублей на второго.

Увеличатся выплаты для ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, Героев России и Героев труда, лиц, принявших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и других льготных категорий.

Также будут проиндексированы временные выплаты в связи с утратой работы. В прошлом году минимальный размер пособия по безработице составлял 1500 рублей, максимальный — 12792 рубля в месяц, напомнил экономист.

Наряду с федеральными выплатами также вырастут и региональные. Это приведет реальный размер пособий в соответствии с местным уровнем цен, заключил Гиринский.