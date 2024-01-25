МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Обострившаяся обстановка в Красном море резко осложнила морскую логистику. Под угрозой оказался важнейший азиатский импорт в Европу — автозапчасти, оборудование, химикаты, и конечно, энергоресурсы. Поставки нефти в Европу с Ближнего Востока уже резко сократились, на паузе поставки СПГ, а крупнейший в Европе химсектор ФРГ заявил о нехватке сырья. По мнению наблюдателей, это может быть началом масштабной цепной реакции. Reuters: хуситы могут рассорить двух нефтяных гигантов

Ситуация в Красном море спровоцировала торговый и логистический кризис — его влияние ощутила вся мировая экономика. Особенно уязвим европейский континент. Западные суда вынуждены огибать Африку, и нести существенные издержки.

"Исходя из того, что через Красное море проходит около 12 процентов мировой торговли, включая почти треть мировых контейнерных перевозок, актуальный кризис оказывает значительное влияние на мировую экономику. Более 40 процентов европейской торговли с Азией и Ближним Востоком проходит через эти водные артерии, данная ситуация — особенно болезненна для европейских стран", — указывает Мила Миновска, эксперт экономического факультета РУДН. Под угрозой весь важнейший азиатский экспорт в Европу. Это электроника, автозапчасти, химикаты и, разумеется, энергоресурсы.

Химический сектор, автопром и энергоресурсы

Задержки поставок сырья уже ударили по химическому сектору ФРГ — крупнейшему в Евросоюзе. Негативный эффект особенно заметен в сегменте средних компаний, специализирующихся на производстве тонкой и специальной химии, цитирует Reuters представителя немецкой промышленной организации VCI Хенрика Майнке. Все дело в том, что химические компании ФРГ закупают сырье преимущественно в Азии. Теперь же маршрут нарушен — время в пути возросло, а товар резко подорожал. В немецкой компании Gechem GmbH & Co KG не исключили, что последствия транспортного кризиса растянутся на всю первую половину 2024 года. Эксперты подсчитали, как снизился грузопоток через Суэцкий канал

Перебои с поставками ударили и по европейской автомобильной промышленности. Tesla Inc остановила производство на своем заводе под Берлином. Шведская Volvo Cars поставила на паузу предприятие в бельгийском Генте. О перебоях из-за кризиса в Красном море заявили также в концерне Volkswagen, они не могут получить компоненты китайского производства.

Европа вовремя не получила и обещанные энергоресурсы. Срок транспортировки нефти увеличится более чем на две недели по сравнению со стандартным маршрутом, пролегающим через Красное море и Суэцкий канал.

В итоге на пути из Ближнего Востока в ЕС зависли примерно девять миллионов баррелей нефти из Саудовской Аравии и Ирака. Как уточнял Bloomberg, в общей сложности семь танкеров, которые вышли из портов Рас-Таннура и Эль-Джубайль на востоке Саудовской Аравии, а также из порта Басра на юге Ирака, были вынуждены изменить курс и выбрать более длинный маршрут через мыс Доброй Надежды на юге Африки.

Не лучше и ситуация с поставками сжиженного природного газа (СПГ). По данным Bloomberg, Катар проинформировал своих европейских клиентов о задержках. СПГ-танкеры из Дохи также отправились по обходному маршруту (через мыс Доброй Надежды на юге Африки). По оценкам консалтинговой компании ICIS, изменение маршрутов приводит к задержке минимум на девять дней.

Испорченные продукты и разгон инфляции

Вся эта ситуация уже начинает сказываться на прибыли компаний из самых разных секторов, указывают аналитики Bryan Garnier & Co. В их числе — французский мебельный ритейлер Maisons du Monde, получающий 75 процентов продукции из Азии, из них абсолютное большинство по морю. Ожидаемо пострадают производители спортивных товаров: Nike, Adidas, Capri Holdings. Эксперт объяснил, как атаки на Йемен повлияли на доставку грузов в Россию

Очевидно, что лишние 3500 морских миль дорого обойдутся абсолютно всем. Так, перевозка одного морского контейнера из Шанхая в Геную уже подорожала более чем в три с половиной раза, до 6300 долларов. Предприятия по производству продуктов питания и напитков готовятся к возросшим затратам на топливо, химикаты и упаковку. А также к потере огромного количество скоропортящихся продуктов.

Расплачиваться в итоге придется потребителям, а в тех сегментах, где невозможно быстро повысить цены, за более дорогую логистику компании заплатят снижением рентабельности бизнеса. Различные виды продукции, которые поставляют в Европу из Азии контейнеровозами, могут подорожать до 10 процентов, согласно оценкам Итальянского института международных политических исследований (ISPI). В Еврокомиссии предрекают "разрушительные последствия" уже в ближайшие недели.

При этом сдерживать грядущий рост цен с помощью высоких ставок проблематично: и в США, и в ЕС они и так достигли пиков, указывает Михаил Беспалов, аналитик "КСП Капитал". В сложившейся ситуации монетарные власти могут лишь удерживать ставки на повышенном уровне. Расплачиваться за это придется экономическим ростом, при том что еврозона уже погрузилась в рецессию. Впрочем, о долгосрочных негативных сценариях говорить пока рано. Насколько широким будет воздействие на потребительские цены и экономику ЕС, зависит от продолжительности кризиса в Красном море.