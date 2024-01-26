МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Перспектива "второго пришествия" Дональда Трампа в Белый дом становятся все реальнее. Фондовые индексы начинают учитывать эту вероятность, а инвесторы оценивают риски и возможности, связанные с таким вариантом развития событий. Подробнее об этом — в материале "Прайм". Байден прокомментировал результаты праймериз в Нью-Гэмпшире

После победы на праймериз в Нью-Гэмпшире, а до этого в Айове, стало очевидно — именно Трамп станет кандидатом от республиканцев. Это признал и действующий президент США Джо Байден.

Президентские выборы в США состоятся в ноябре, и из списка кандидатов уже выбывают другие яркие фигуры — бизнесмен Вивек Рамасвами и губернатор Флориды Рон Десантис. Оба они объявили о готовности поддержать Трампа. У главного кандидата от демократов — Байдена — серьезных соперников нет. Поэтому с большой долей вероятности в финале Трамп и Байден снова встретятся, и кто бы ни победил, все это может закончиться скандалом вроде штурма Капитолия в 2020 году.

И это еще полбеды — потенциальная победа Трампа, о которой публично даже боятся говорить многие представители западного истеблишмента, спутает карты слишком многим. Она может обернуться не только серьезным расколом в Штатах, где назрело слишком много проблем, но и резкими поворотами в геополитике.

Так, Трамп обещал завершить конфликт на Украине "в 24 часа", не допустить появления цифрового доллара, выгнать из страны нелегалов и спасти человечество от третьей мировой войны. На этом фоне его идеи потребовать у Европы возмещения за американскую помощь Украине и добиться экономической независимости от Китая кажутся вполне безобидными. Трамп назвал Путина умным и влиятельным человеком

Биржи насторожились

Рынок акций закономерно реагирует на новости, связанные с Трампом. Но пока лишь локально. Акции, связанных с ним компаний, взлетели после победы в Айове, а после выхода Десантиса из гонки бумаги Digital World Acquisition (DWAC) — компании, которая должна запустить соцсеть Трампа Truth Social, — подскочили сразу на 55 процентов.

Однако глобальных американских индексов это пока не касается. Отказ Десантиса от борьбы "разогнал" S&P 500 и Nasdaq 100 всего на доли процента. "Поэтому сильный рост бумаг отдельных компаний, бизнес которых напрямую связан с Трампом, не выглядит макроэкономической историей", — считает Константин Церазов, экономист, бывший старший вице-президент банка "Открытие".

В последние месяцы динамика рынка акций США в основном определялась рыночными ожиданиями по процентным ставкам. Все ждут, когда Федрезерв начнет снижать их с текущих максимумов. Это началось минувшей осенью: 19 октября фьючерсы на ставку по федеральным фондам (декабрь 2024 года) сформировали пик на уровне 4,85 процента, после чего начали снижаться. Благодаря этому через неделю — 27 октября — S&P 500 сформировал дно.

С тех пор S&P 500 и ожидания рынка по процентным ставкам показывают сильную корреляцию, поэтому можно сказать, что рынок пока не обращает особого внимания на фактор Трампа, полагает экономист.

Второе пришествие Трампа

Впрочем, гадания по поводу исхода выборов всегда приводят к волатильности на американском фондовом рынке. По мере того, как Трамп будет второй раз приближаться к заветной вершине власти, индексы начнут колебаться все ощутимее, полагают аналитики. Если он все же победит, возможна значительная волатильность. "В предыдущий срок президентства Трампа наблюдалась позитивная реакция в акциях компаний, выручка которых преимущественно формируется в США", — напомнил Альберт Короев, начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций". Илон Маск нанес мощный удар по предвыборной компании Байдена

В свою очередь, Андрей Столяров, доцент кафедры инфраструктуры финансовых рынков ВШЭ напомнил, что новость о приходе Трампа в Белый дом привела к краткосрочному падению индекса S&P на пять процентов. Правда, в дальнейшем его политика, предполагающая существенные налоговые льготы для бизнеса и другие "плюшки", привела к сильному росту фондового рынка. В целом за год с небольшим после победы Трампа на выборах (в период с ноября 2016 года по январь 2018 года) S&P 500 вырос на 30 процентов с лишним.

Поэтому первой реакцией на его возвращение в Белый дом, вероятно, станет рост рынка акций США. Традиционно именно республиканцы считаются более благоприятными для "быков" на американском рынке. Но сегодня границы в проводимой экономической политике республиканцами и демократами размыты, так же, как и прежнее поверье, что республиканцы поддерживают ВПК и "нефтянку", а демократы — высокотехнологичные компании. "Считается, что весь бигтех делает ставку на Байдена, хотя, на мой взгляд, это мало относится к экономике", — говорит Столяров.

Поэтому о перспективах остается лишь гадать. С одной стороны, сам Трамп мало предсказуем как политик. Что придет ему в голову, не знает никто. Все помнят, как менялись индексы, реагируя на его посты в Twitter. Значительная раскачка отношений с Европой и Китаем — важнейшими экономическими партнерами США — способна вызвать непредсказуемую реакцию рынков и на этот раз.

С другой стороны, глобальная экономика вошла в эпоху перемен. Мир переживает усиление геополитических противоречий сразу на нескольких направлениях, а также постепенный распад глобальной экономики на отдельные торгового-экономические блоки. В Британии подсчитали шансы Байдена и Трампа не умереть в Белом доме

С учетом этих обстоятельств сложно судить, какие отрасли и сегменты рынка выиграют от потенциального второго президентского срока Трампа. Пока можно лишь предположить, что бенефициарами его победы могут стать местные промышленные предприятия. Если он, конечно, реализует идею об установлении 10-процентных пошлин на все ввозимые в США импортные товары.

Судьба доллара: только спокойствие

И, наконец, волнующий всех вопрос — что будет с долларом. Если республиканцы получат контроль и над Белым домом, и над конгрессом, вероятен рост доходности облигаций, прежде всего, долгосрочных. Это традиционно толкает доллар вверх. Именно так происходило в 2016 году после избрания Трампа.

Сейчас условия на рынке облигаций другие — Федрезерв не готовится повышать ставки, а, напротив, намерен снижать их. Мнение о том, что Трамп имеет особое влияние на американский регулятор, вряд ли обосновано. "Несмотря на все нападки Трампа на ФРС, фактически регулятор стабильно работал в прежнем ключе весь период его президентства", — говорит Короев. Выборы президента США закончатся победой Путина, пишет СМИ

Это вкупе с опасениями, что обещанное Трампом снижение налогов разгонит экономику, уже повысило доходность госбумаг США до семилетнего максимума. Значит, у доллара есть все шансы на укрепление. Если Трамп в случае успеха действительно введет тарифы на импорт, это тоже поддержит курс доллара. А вот для региональных валют, таких как юань, евро или мексиканский песо эффект будет прямо противоположным — ровно по тем же причинам.

По большому счету динамика фондового рынка США и американской валюты после выборов будет сильно зависеть от того, что будет с денежно-кредитной политикой, как долго сохранятся высокие ставки, удастся ли избежать рецессии, что произойдет с государственным долгом США. И, наконец, от геополитики. Иными словами, глобальные факторы определяют сейчас гораздо больше, нежели фигура президента. Если риски вырастут, а экономика впадет в рецессию, доллар будет расти в силу спроса на активы-убежище без каких-либо фундаментальных причин.