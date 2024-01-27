МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Как определить, есть ли утечка газа, и понять, что кухонная плита небезопасна, рассказал агентству "Прайм" федеральный координатор проекта "Школа грамотного потребителя", эксперт Роскачества Александр Козлов. "Газпром" вложит рекордную сумму в газификацию, заявил Миллер

Срок эксплуатации газовой плиты составляет обычно 12-15 лет. Специалист советует обращать внимание на пламя зажженных конфорок. Оно должно быть ровным и голубым. "Если в нем есть красные и оранжевые проблески, и посуда из-за этого коптится; если пламя слишком слабое или слишком сильное; если одна горелка сильнее горит, чем другие — все это поводы вызвать мастера для проверки устройства", — говорит Козлов.

Проблема может быть в засорах форсунки. Некоторые их чистят сами, но лучше обратиться к газовикам, чтобы найти точную причину и устранить ее. "Если вы почувствовали запах газа, перекрывайте доступ к плите, открывайте окна и также, не мешкая, вызывайте специалистов", — настаивает эксперт.

Ни в коем случае не пользуйтесь электроприборами и не подходите с мобильным телефоном на кухню в этот момент. Лучше выйти из помещения и набрать номер 104. "Вообще специалисты считают опасной любую концентрацию газа, поэтому не стесняйтесь звонить в аварийную газовую службу", — советует Козлов.

Проверка кухонных плит проходит ежегодно. Необходимо допускать газовые службы для обследования оборудования и выполнять все их рекомендации. Для профилактики обеспечения безопасности существуют современные устройства, например, газ-контроль, который перекрывает подачу газа к конфорке, если пламя по каким-то причинам погасло. Также есть датчики, которые подают сигнал на запорное устройство при малейшей утечке. Для дополнительной уверенности рекомендуется их установить, заключил эксперт.