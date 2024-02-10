МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Из-за опасений санкций со стороны США турецкие и китайские банки стали сворачивать работу с российскими юридическими и физическими лицами. Некоторые фирмы уже столкнулись с трудностями при переводах и получении денег на свои счета. Как не потерять средства в такой ситуации, разбирался "Прайм". СМИ: главный для импортеров банк Китая остановил все расчеты с Россией

Спустя почти два года бесконечного поиска новых антироссийских мер, американцы смогли найти весомый аргумент для партнеров — в конце декабря Джо Байден подписал указ о мерах против зарубежных банков, причастных к сделкам, связанным с поставками для российского ОПК. Теперь Минфин США может наказывать любые иностранные финансовые организации, если установит, что они помогают россиянами в сфере технологий, обороны, строительства, аэрокосмической, обрабатывающей отраслей.

Угроза действительно серьезная. Попадание в "черный" список Specially Designated National (SDN) чревато блокировкой принадлежащих организациям активов на территории Соединенных Штатов.

Поэтому с конца декабря ситуация с обслуживанием платежей все больше осложняется. Некоторые банки лояльных юрисдикций — Турции, Китая и ОАЭ — уже начали закрывать счета российским компаниям, тщательнее проверяют контрагентов и повышают требования к физлицам для получения банковской карты.

поясняет управляющий партнер Lenar Wealth Management Ленар Рахманов.

Варианты вывода денег

Прежде вроде бы лояльные страны ограничивают сделки с россиянами, потому что финансовые риски для банков перевешивают возможную прибыль, отмечает экономист Егор Клопенко. Большинство организаций, обслуживающих такие операции, работают и на других рынках, привлекают иностранные деньги — им дороже сохранение своего международного бизнеса, чем доход от сделок с Россией.

Фактически, теперь у россиян и компаний остается лишь несколько возможностей, чтобы продолжать вести бизнес с Китаем и Турцией, а если счет уже заблокирован — не потерять свои средства, говорит доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили. В Турции начали закрывать счета российских компаний, пишет СМИ

Прежде всего, можно воспользоваться услугами посредников. Этот рынок развивается, и каждый сможет найти устраивающий его вариант.

Если операции по счету заблокированы, можно снять средства в наличной форме — если речь о приостановке расчетных операций. В этом случае физическое лицо, скорее всего, может пользоваться счетом, но не переводить средства дистанционно. В той же Турции легко можно снять деньги или перевести в валюте на другие счета, если прийти в отделение банка лично, добавляет Рахманов.

Можно также вывести средства через посредников на альтернативный счет компании в другом банке или счет бенефициара или акционера компании. По словам Валишвили, в качестве оснований следует указать выплату займа или дивидендов.

Пока другие банки еще работают, имеет смысл потратить определенные деньги и открыть новый счет. "Конечно, гарантии, что этот счет и этот банк будут длительное время работать с Россией, тоже нет — окно возможностей действительно сужается", — признает Клопенко.

Еще один способ — перевести средства на счета в банки других дружественных или нейтральных стран. Это, например, Белоруссия, Армения, Таджикистан. К тому же некоторые банки объединены российской системой СПБ, замечает Рахманов. Поэтому люди пополняют карты в этих странах напрямую из банка РФ и спокойно рассчитываются по всему миру. Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию с платежами

Альтернативы для бизнеса

Есть и другие варианты. По словам основателя "Школы Практического Инвестирования" Федора Сидорова, пятерка крупнейших китайских банков в последнее время почти не открывает новых счетов российским клиентам. Однако организации регионального уровня работают в прежнем режиме — а их сотни по всей стране. Взаиморасчеты в юанях не видны западным регуляторам. Так что, банки Китая, хоть и с осторожностью, но работают с российскими предприятиями.

Расчеты провести можно и через криптовалюту, офшорные банки или финансовые организации втретьих странах, говорит Клопенко. То есть, условная компания в ОАЭ может открыть счет в офшорном банке или, к примеру, в банке одной из стран СНГ и вести через них бизнес с Россией.

К тому же, вне ограничений остались пищепром, легкая промышленность и другие сферы, которые явно не могут иметь какого-то двойного назначения. Поэтому юрлица сейчас пользуются этими возможностями для того, чтобы продолжить операции, отмечает Рахманов.

Российские финансовые органы будут искать совместные решения с регуляторами зарубежных стран для минимизации рисков и потерь для россиян, имеющих активы за рубежом, уверена Валишвили. И такие обсуждения уже идут. Источник в банковском секторе Турции сообщал РИА Новости, что ведомства рассматривают идею создания турецко-российского банка. Правда, пока конкретики в этом вопросе нет. Источник рассказал об идее создания российско-турецкого банка

В будущем, рассуждает Клопенко, действительно дружественные страны пойдут по пути формирования банков, которые смогут работать с Россией, но будут ограничены в других операциях. Рисковать таким финансовым организациям не придется, но для их создания потребуется политическая воля руководства дружественных стран. "Думаю, она будет, ведь останавливать торговлю с Россией невыгодно ни для Китая, ни для ОАЭ, ни для Турции", — убежден эксперт.

Как указывает Сидоров, Турция стала важным хабом серого импорта и экспорта для России и имеет с этого неплохой доход, так что реальный разрыв отношений явно не в интересах Анкары. Китай же, хотя и во многом завязан на рынки США и Европы, терять российские ресурсы тоже не намерен — неслучайно наши страны почти на 90 процентов перешли на расчеты в нацвалютах.

В любом случае варианты есть — полностью перекрыть кому-то финансовые потоки в современной мировой экономической системе просто невозможно, констатируют эксперты.