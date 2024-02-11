МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Чтобы удалить личные данные из интернета и запрещенных соцсетей, потребуется время и терпение, но это вполне выполнимо, рассказал агентству "Прайм" директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов. Раскрыто, как модная функция WhatsApp помогает обманывать россиян

В большинстве социальных сетей есть функция "удалить аккаунт" или "деактивировать аккаунт". Эксперт обращает внимание, что деактивация и удаление — это разные вещи. Деактивация сохраняет все ваши данные на серверах соцсети, а удаление их стирает.

Если соцсеть запрещена в вашем регионе, воспользуйтесь VPN для доступа к ней и удаления аккаунта. Однако после этого поисковые системы не сразу перестанут отображать вашу информацию в результатах.

Если спустя время ваша личная информация все еще появляется, заполните форму запроса на удаление в поисковой системе. "Не все запросы могут быть одобрены, но это один из способов контролировать, какая информация о вас доступна в интернете", — отмечает Липов.

Он напомнил, что если информация о вас была опубликована без вашего согласия, вы вправе обратиться к администрации сайта с просьбой удалить ее. В некоторых случаях потребуется помощь юриста. Также можно воспользоваться и услугами компаний, которые специализируются на удалении личной информации из интернета. Но здесь есть риск стать жертвой недобросовестных компаний.