МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. По некоторым параметрам китайские машины начинают превосходить европейские, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев. Взломали наш рынок: куда денут миллион китайских авто

По его словам, китайский автопром не просто успешно ассимилировал на своей почве европейские технологии. Он еще и активно использует опыт тех же европейцев по выходу на наш рынок. "Фактически на данный момент мы имеем дело с китайскими машинами, которые не просто по ряду параметров начинают превосходить европейцев, но и создаются с учетом специфики эксплуатации в непростых российских условиях", — добавил Васильев.

К преимуществам китайских автомобилей эксперт относит качество интерьера, дизайн, набор ассистентов активной безопасности, уровень и качество информационно-развлекательных систем.

Да и европейские стандарты качественного сервисного обслуживания китайцы смогли внедрить очень быстро, ведь им практически без каких-либо затрат досталась современная инфраструктура дилерских центров, работавших прежде с ушедшими брендами, отмечает Васильев.

По его мнению, японский, европейский, корейский и американский автопром покинули российский рынок, сделав это не совсем корректно, оставив покупателя один на один с потенциальными проблемами. А ведь, приобретая того же "европейца", владелец нового авто фактически оплатил и гарантийное сервисное обслуживание.

При этом в Россию продолжают поступать автомобили ушедших брендов по схеме серого импорта. И вот здесь начинают возникать не только проблемы с сервисным обслуживанием, но и сложности с эксплуатацией таких машин на территории РФ. Такие авто, как правило, не проходили адаптацию к российским условиям. И это очень большой недостаток, считает эксперт.