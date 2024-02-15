Автоэксперт Житнухин: в России выпускают больше марок машин, чем все думают
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Помимо АвтоВАЗа и УАЗа, производством легковых автомобилей в России занимаются еще ряд брендов. Об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин.
Так, "Группа ГАЗ" выпускает коммерческий транспорт, например, пассажирские микроавтобусы "Соболь". А Группа "Соллерс" — легковые и коммерческие автомобили. В производстве фургонов Atlanta и легких грузовых авто Argo "Соллерс" использует прототипы китайских моделей LCV бренда JAC, но "с щепетильной адаптацией к российским условиям эксплуатации", отмечает специалист.
Кроме этих марок, представленных в массовом и коммерческом сегментах, в России выпускаются премиальные модели Aurus, электромобили "Москвич" и Evolute.
По словам Житнухина, в этом году модельный ряд отечественных авто будет расширяться, например, за счет новой модели Lada Iskra, возрождения бренда "Волга" и других.
"Основное преимущество отечественных сборки и производства перед импортными — ценообразование, ведь большинство расходов на логистику при наличии собственного производства нивелируется", — считает эксперт.
Например, стоимость Lada Granta начинается от 699,9 тысяч рублей, а цены на самый доступный седан китайского производства стартуют от 1,65 миллиона.
Кроме того, с автомобилями российского производства не бывает проблем с техническим обслуживанием, запчастями и расходниками, а также специалистами, умеющими быстро устранить любые неполадки, заключил специалист.
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