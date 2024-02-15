МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Помимо АвтоВАЗа и УАЗа, производством легковых автомобилей в России занимаются еще ряд брендов. Об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин. Автоэксперт объяснил, чем китайские машины лучше европейских

Так, "Группа ГАЗ" выпускает коммерческий транспорт, например, пассажирские микроавтобусы "Соболь". А Группа "Соллерс" — легковые и коммерческие автомобили. В производстве фургонов Atlanta и легких грузовых авто Argo "Соллерс" использует прототипы китайских моделей LCV бренда JAC, но "с щепетильной адаптацией к российским условиям эксплуатации", отмечает специалист.

Кроме этих марок, представленных в массовом и коммерческом сегментах, в России выпускаются премиальные модели Aurus, электромобили "Москвич" и Evolute.

По словам Житнухина, в этом году модельный ряд отечественных авто будет расширяться, например, за счет новой модели Lada Iskra, возрождения бренда "Волга" и других.

"Основное преимущество отечественных сборки и производства перед импортными — ценообразование, ведь большинство расходов на логистику при наличии собственного производства нивелируется", — считает эксперт.

Например, стоимость Lada Granta начинается от 699,9 тысяч рублей, а цены на самый доступный седан китайского производства стартуют от 1,65 миллиона.

Кроме того, с автомобилями российского производства не бывает проблем с техническим обслуживанием, запчастями и расходниками, а также специалистами, умеющими быстро устранить любые неполадки, заключил специалист.