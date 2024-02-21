МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Для российского потребителя важна не столько надежность конкретного автомобиля, сколько условия гарантии, доступность и качество сервиса. В этом отношении можно ориентироваться на лидеров российского рынка среди китайских авто, поделился мнением с агентством "Прайм" автоэксперт Егор Васильев. Нечто неввозимое. Во сколько теперь обойдётся доставка авто в Россию

При выборе китайского авто эксперт советует обращать внимание на срок пребывания бренда на нашем рынке. Как правило, это говорит о серьезном отношении к покупателям и большой работе по адаптации машин для российских условий.

"Если раньше китайские бренды совершали краткосрочные набеги на российский рынок, чтобы выяснить его возможности и привлекательность, то сейчас у восточных автопроизводителей есть четкое понимание, что и как можно у нас продавать", — считает Васильев. По его словам, абсолютное большинство современных китайских авто "вполне достойно себя ведут". Особенно с учетом той же пятилетней гарантии.

Правда, у китайских авто есть одна важная особенность, которую нельзя игнорировать. Это прямая связь между качеством и ценой. "Поэтому машины, которые стоят дешевле 3-3,5 миллиона рублей, могут огорчить своих владельцев явной неприспособленностью к определенным режимам движения или не иметь актуальных и важных опций", — полагает эксперт.

А вот машины от 3,5 миллионов и выше, по мнению Васильева, почти наверняка не доставят хлопот и в рамках гарантийного срока эксплуатации будут вести себя "вполне по-европейски". "Безусловно, это дорого. Однако современный автомобиль уже никогда не будет дешевым", — заключил специалист.