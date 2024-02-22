МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Самозапрет на выдачу кредитов может отчасти обезопасить граждан от мошенников. Но пока для его установки придется лично обращаться в банк, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Совфед одобрил закон о праве на самозапрет кредитования

Совфед одобрил закон, предоставляющий гражданам право устанавливать самозапрет на выдачу кредита. Для простых людей такая возможность — шанс хотя бы частично обезопасить себя от мошенников. "Предполагается, что гражданин сможет запретить выдавать кредиты на свое имя, при необходимости отозвать запрет, а затем запретить снова. Центробанк никак не ограничивает количество и периодичность таких процедур", — отмечает юрист.

При этом запрет не распространяется на получение ипотеки, автокредитов, а также образовательных кредитов. Он касается потребкредитов и микрозаймов, которые часто выдают онлайн за несколько минут. Именно с ними наиболее часто "работают" мошенники.

Как полагает юрист, разработчикам инициативы пришлось преодолеть сопротивление финансово-кредитных организаций, поскольку она сузит их возможности получения прибыли. Ведь тем, кто установил самозапрет, придется посещать отделение банка, а это дает возможность передумать. Адвокат объяснил, когда на ваш паспорт могут взять кредит

Особую актуальность приобретает механизм реализации нового закона. Предполагается, что будет достаточно подать заявление через МФЦ или Госуслуги, указав свой ИНН. На данный момент такой возможности нет, говорит Соловьев. Придется обратиться в банки, как минимум, те, услугами которых вы когда-либо пользовались или пользуетесь в настоящее время.

"Важно при принятии решения о самозапрете минимизировать влияние посторонних лиц и организаций, а государственные информационные ресурсы должны быть готовы к выполнению предписаний закона", — подчеркивает он. По мнению юриста, мошенники уже вовсю разрабатывают способы обхода новой меры. В связи с этим важно понимать, что полностью самозапрет от них не защитит, это признают и в Центробанке. Однако он существенно усложнит задачу злоумышленникам и сохранит людям время, нервы и деньги.