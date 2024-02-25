МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Личный автотранспорт постепенно превращается в роскошь. Топливо, налоги, страховка, парковка, техобслуживание — ценники растут с каждым месяцем. Смогут ли каршеринг и такси стать достойной и комфортной альтернативой, разбирался "Прайм". Нечто неввозимое. Во сколько теперь обойдётся доставка авто в Россию

Сегодня цена нового китайского автомобиля на автомате в средней комплектации — три миллиона рублей — сопоставима со стоимостью однокомнатной квартиры в некоторых российских регионах.

Конечно, есть варианты и подешевле: рынок подержанных автомобилей или новые российские машины. Но и они не радуют доступными ценами. Так, стоимость нового автомобиля LADA Granta с механической коробкой передач в средней комплектации без учета трейд-ин составит около миллиона рублей.

Расходы на собственное авто

Если владелец регулярно пользуется автомобилем: каждый день ездит на нем на работу с учетом платных парковок и по выходным для поездок на дачу, то годовой пробег у машины составит примерно 20 тысяч километров.

"Допустим, новый автомобиль стоит два миллиона рублей. С каждым годом его стоимость падает, и через пять лет она снизится в среднем на 30-50 процентов в зависимости от пробега, технических характеристик, комплектации, условий обслуживания", — поясняет руководитель международного аналитического маркетингового агентства IMA Олег Мальцев.

То есть, грубо говоря, автомобилист будет терять по 200 тысяч рублей в год или по 17 тысяч рублей в месяц только потому, что он пользуется своей машиной.

Стоимость ОСАГО будет зависеть от водительского стажа, марки автомобиля. Все это ориентировочно составит 10 тысяч рублей в год или примерно 900 рублей в месяц. Техническое обслуживание нового автомобиля, как правило, не является дорогим, потому что крупные поломки чинятся по гарантии, а гарантия на большинство китайских автомобилей — пять лет. Поэтому за ориентир стоит брать плановое ТО, в среднем это от 8 до 15 тысяч рублей в год. Транспортный налог — в районе 6 тысяч рублей в год. Названы идеальные для России китайские автомобили

Комплекта резины в среднем хватает на два с половиной — три года, значит, ее придется менять один раз за пять лет. Новые автомобили продаются обычно на летней резине, значит комплект зимней придется докупить отдельно — это в районе 35 тысяч рублей, полный комплект лето и зима будет стоить примерно 70 тысяч.

Далее. Стоимость бензина из расчета на 20 тысяч километров — примерно девять тысяч рублей в месяц. Цена парковки в центре города варьируется от 40 до 450 рублей в час. Таким образом за 22 рабочих дня на парковку придется потратить около 20 тысяч рублей в месяц или около 240 тысяч рублей в год.

У автовладельца могут быть еще другие расходы, например, на КАСКО, парковку у дома, восстановление после ДТП, если автомобиль не застрахован. Таким образом, в среднем личный автомобиль будет обходиться владельцу в 50 тысяч рублей в месяц. Если не учитывать расходы на парковку у работы, то в 30 тысяч рублей. Правда, это очень средний показатель, замечает Мальцев.

При этом, даже если не ездить на личном автомобиле постоянно, он теряет в цене. "И складывается парадоксальная ситуация, при которой даже стоящий на парковке автомобиль требует денег", — утверждает автоэксперт Егор Васильев.

С другой стороны, сложно поспорить с тем, что личный автомобиль — это максимальный уровень комфорта, свобода перемещения и независимость. "Если не учитывать пробки, то вы не привязаны к общественному компромиссу", — добавляет доцент кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Артем Меренков. Можно выбрать климатический режим, включить музыку, определить маршрут. Но, безусловно, за это приходится платить высокую стоимость. ФАС признала "Яндекс Такси" занимающим доминирующее положение на рынке

Расходы на такси и каршеринг

Такси в современном городе — оптимальная история с точки зрения мобильности как услуги, говорит Меренков. Да, эксплуатационные затраты и риски включены в тариф. Но при этом вы получаете комфортную подачу автомобиля в любом месте. Фактически такси — комбинация личного и общественного, считает эксперт.

По подсчетам Мальцева, при пробеге в 20 тысяч километров в год такси будет обходиться примерно в 720 тысяч рублей в год или 60 тысяч рублей в месяц.

При использовании каршеринговых автомобилей также не придется дополнительно платить за топливо, страховку, техническое обслуживание и даже стоимость парковки — все это уже включено в тариф. В среднем по Москве он составляет семь-десять рублей в минуту.

Однако каршеринг — это не только адекватная стоимость, удовольствие от вождения, но еще ограничения и риски, отмечает Меренков. Пользователь привязан к парковке, вынужден искать автомобиль, осматривать его. За неправильную парковку, нарушение правил, поломку или ДТП начислят штраф.

Есть для пользователей каршеринга и ограничения по возрасту водителя или стажу. В большинстве сервисов водитель должен быть не моложе 20 лет и иметь стаж не менее двух лет. С другой стороны, не нужно делать ТО, думать о стоянке, покупке запчастей. За относительно небольшую плату можно ощутить комфорт — почти как в собственном автомобиле.

В среднем стоимость пользования каршеринговым автомобилем из расчета пробега 20 тысяч км в год обойдется в районе 432 тысяч в год или 36 тысяч рублей в месяц. Ценовые войны. Конкуренция "китайцев" в России вышла на новый уровень

Выходит, что за пять лет поездок на каршеринге человек потратит примерно 2,2 миллиона рублей. На такси — 3,6 миллиона рублей, а на личном автомобиле — 3 миллиона рублей с учетом расходов на парковку и 1,8 миллиона рублей, если он паркуется бесплатно.

При этом у владельца останется еще и автомобиль, который можно продать через пять лет примерно за миллион рублей. Это еще больше сократит его расходы. Получается, владеть личным автомобилем, если вы пользуетесь им регулярно, выгоднее. "Но если вы преимущественно пользуетесь общественным транспортом, а на машине ездите пару раз в неделю, то выгоднее пользоваться каршерингом или такси", — рассуждает Мальцев.

По мнению же Васильева, собственный автомобиль нужен только, если вы живете за пределами города. Правда, и в этом случае владение личным транспортом "все равно убыточно". "Так что, скорее всего, экономически продвинутая часть нашего населения в ближайшее время будет отказываться от личных авто, делая выбор в пользу такси, каршеринга и автомобилей по подписке", — подытожил автоэксперт.