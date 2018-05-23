В апреле потребительские расходы (оборот розницы + платных услуг) ускорились до 2,2% г./г. (с 1,5% г./г. в марте) в основном за счет непродовольственных товаров (2,7% г./г. против 1,8% г./г. в марте), а также услуг (1,8% г./г. против 0% г./г. в марте). Динамика продовольственного сегмента практически не изменилась (2% г./г. против 2,1% г./г. в марте). Интересно, что за более длительный промежуток времени рост потребительских расходов оказывается относительно стабильным: начиная с сентября 2017 г. он держится у отметки ~2,3% г./г., при том, что рост зарплат с этого момента улучшился (с 7-8% до 10-12% г./г.). В этой связи возникает вопрос, почему потребительский спрос игнорирует повышение доходов. Отметим, что среди причин может быть и низкое качество данных, однако, помимо этого, мы видим минимум два важных фактора:

1) Люди снижали свою задолженность по кредитам

Напомним, что во многом улучшение доходов в 1 кв. 2018 г. было связано с ростом зарплат, но, как мы полагаем, он был достигнут за счет единовременных выплат и/или премий (в т. ч. и в госсекторе). И не исключено, что потребители решили использовать эти «неожиданные» доходы для финансирования своих обязательных платежей, например, досрочных выплат по кредитам и/или погашения просроченной задолженности. Такой вывод нам позволяет сделать достаточно заметный рост обязательных платежей в 1 кв. 2018 г. (если обычно его вклад в рост всех расходов населения составлял ~1,5 п.п., то в начале года он увеличился до 2,2 п.п.). Косвенно эту гипотезу подтверждает тот факт, что годовые темпы роста задолженности по кредитам физлиц (без ипотеки) в марте впервые за долгое время практически не ускорились, а просроченная задолженность по кредитам физлиц даже сократилась за 1 кв. 2018 г.

2) Люди стали меньше тратить сбережений

В 2017 г. население, на наш взгляд, постепенно осуществило переход от сберегательной к потребительской модели. Это выражалось в нескольких моментах: с одной стороны, объем длинных депозитов в банковской системе начал сокращаться г./г., а с другой, динамика сбережений населения в целом стала слабее динамики его доходов. Наконец, по данным Росстата, объем средств населения, идущий на сбережения, падал и продолжает падать г./г. в номинальном выражении. Впрочем, если например, в 2017 г. падение сбережений составило —2% г./г., то за 1 кв. 2018 г. они сократились лишь на 1,2% г./г. в номинальном выражении. Таким образом, рост доходов в 1 кв., вероятно, позволил людям снизить темпы "проедания" своих сбережений.

Мы полагаем, что эти два фактора сдерживают и продолжат сдерживать рост расходов домохозяйств на товары и услуги и в ближайшей перспективе.