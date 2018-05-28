В СМИ в очередной раз появилась информация о возможном повышении НДС. По всей видимости, дискуссия по этому вопросу не прекращается, но окончательного варианта еще нет. Среди ранее озвученных СМИ вариантов: 1) налоговый маневр в ненефтегазовой сфере (повышение НДС в обмен на снижение страховых взносов); 2) постепенное выравнивание льготной ставки (10%) до уровня 18%; 3) повышение базовой ставки с 18% до 20%.

Основной целью повышения НДС является увеличение доходов бюджета, которые понадобятся для выполнения нового «майского» указа, а бюджетное правило не позволяет тратить дополнительные нефтегазовые доходы. Подчеркнем, что такая политика приведет к снижению зависимости бюджета от цен на нефть и в целом повысит его устойчивость к внешним шокам. Кроме того, это позволило бы реализовать и другие цели. Так, вариант (1) был призван снизить нагрузку на фонд оплаты труда, тем самым стимулировать работодателей платить больше зарплат "в белую". Впрочем, судя по всему, этот вариант уже "забракован", т.к. нет уверенности в том, что зарплаты начнут выходить из тени по мере снижения страховых отчислений, а потому совокупный дополнительный приток налоговых доходов в бюджет мог бы оказаться незначительным. Главная цель варианта (2) – повысить адресность социальной поддержки: рост льготной ставки компенсировался бы выплатами для наименее обеспеченных слоев населения. Как мы понимаем, сейчас дискуссия идет вокруг вариантов (2) и (3), но возможны и другие решения.

Очевидно, что повышение НДС (в отличие от других ненефтегазовых налогов) более выгодно для бюджета: он дает 34% всех доходов и является самым крупным федеральным налогом. Например, НДФЛ (от повышения которого власти уже отказались) является региональным налогом: от его повышения выиграют только богатые регионы, а доходы бедных регионов практически не вырастут. Кроме того, НДС является косвенным налогом, и его повышение не снижает стимулов к труду (в отличие от повышения НДФЛ).

По нашим расчетам, вариант (2) мог бы дать дополнительно ~350 млрд руб./год (2,1 трлн руб. за 6 лет). Приблизительно такой же приток в бюджет обеспечил бы вариант (3). Как мы понимаем, в случае реализации того или иного варианта власти готовы «смириться» с рядом негативных моментов (например, ежегодный рост инфляции (плавное повышение ставки налога будет иметь как прямой инфляционный эффект, так и будет негативно для ожиданий населения) и постоянное снижение покупательной способности доходов).

Отметим, что в случае конкретных товарных групп, инфляционный эффект будет разным и будет зависеть от степени конкуренции в отрасли и доли НДС в конечной цене товара. Отмена льготной ставки налога в первую очередь затронет цены на продукты питания и товары для детей (доля НДС в них повысится), а повышение базовой ставки налога негативнее всего скажется на подакцизных товарах (бензин, табак, алкоголь).



