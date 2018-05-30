Вчера Газпром нефть (BBB-/Baa3/BBB-) опубликовала нейтральные результаты за 1 кв. 2018 г. Выручка сократилась на 5% кв./кв. до 520,6 млрд руб. на фоне снижения добычи нефти на 2,1% кв./кв. из-за ремонта на Приразломном месторождении и меньшего количества дней в 1 кв. При этом EBITDA выросла на 3% кв./кв. благодаря сокращению операционных и коммерческих расходов (на 17 млрд руб., или 18,4% кв./кв.).

Тем не менее, операционный денежный поток упал на 13% кв./кв. до 83,1 млрд руб. Причиной стал негативный эффект от роста оборотного капитала почти на 18 млрд руб. главным образом из-за увеличения дебиторской задолженности. Но компания сократила капвложения на 37% кв./кв. до 71,5 млрд руб., что позволило выйти в плюс по свободному денежному потоку (11,5 млрд руб.).

Несмотря на это, чистый долг увеличился на 5% кв./кв. до 613 млрд руб., т.к. в 1 кв. были выплачены промежуточные дивиденды на 47 млрд руб. Но в итоге долговая нагрузка практически не изменилась и составила 1,3х Чистый долг/EBITDA LTM. На счетах компании накоплено >97 млрд руб., что покрывает >80% краткосрочного долга. По нашим оценкам, в 2018 г. операционный поток Газпром нефти (>450 млрд руб.) будет достаточен для покрытия капвложений (360 млрд руб.) и выплаты дивидендов (80 млрд руб.), а краткосрочный долг, скорее всего, будет полностью рефинансирован.

Бонды эмитента выглядят дорого: в частности, выпуск SIBNEF 22 котируется с дисконтом 8 б.п. по доходности к GMKNRM 22. В настоящий момент мы предпочитаем краткосрочные выпуски.