На сегодняшних аукционах Минфин предлагает как короткие 3-летние ОФЗ 25083 (YTM 7,44%), так и длинные 16-летние ОФЗ 26225 (YTM 7,9%) номиналом 20 млрд руб. и 15 млрд руб., соответственно. За неделю, прошедшую с предыдущего аукционного дня, произошло повышение доходностей в коротком и среднесрочном сегменте кривой ОФЗ (на 7-15 б.п. до YTM 7,08-7,37% по 1- и 3-летним выпускам), в то время как доходности длинных выпусков не изменились. По-видимому, таким образом, участники рынка отреагировали на всплеск ставок денежного рынка (RUONIA +92 б.п. за неделю), а также на итог заседания ЦБ РФ, который свидетельствует об очень умеренном оставшемся потенциале снижения ключевой рублевой ставки (возможно, что в этом году она будет сохранена на текущем уровне). В сравнении со ставками денежного рынка доходности ОФЗ выглядят низкими. Это обстоятельство ограничит спрос на выпуск 25083, в настоящий момент для банков, имеющих свободную рублевую ликвидность, лучше размещать ее на рынке МБК. Длинные ОФЗ 26225 могут быть интересны для покупки на аукционе с доходностью >8%, т.е. с премией 10 б.п. к текущим котировкам.
Аукционы ОФЗ: дефицит рублей препятствует высокому интересу
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